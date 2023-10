Auricolari Bluetooth LG: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Al giorno d’oggi quando ci ritroviamo in viaggio o comunque fuori casa, sentiamo spesso e volentieri la necessità di avere degli ottimi auricolari che ci permettano di ascoltare musica e rispondere senza problemi alle chiamate, sia personali che di lavoro, rimanendo comunque isolati dal fastidioso rumore dell’ambiente circostante. In base a questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti gli auricolari Bluetooth LG Tone Free in offerta all’incredibile prezzo di soli 110 euro, che rappresenta ad oggi il minimo prezzo raggiunto per questo prodotto.

Auricolari Bluetooth: il meglio per la mobilità

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più salienti di questi auricolari Bluetooth consiste nella riduzione attiva del rumore, che permette di isolarsi il più possibile dai rumori esterni che possono eventualmente infastidirti dalla comprensione delle tue chiamate. Grazie a questo e alla fantastica tecnologia di rilevamento vocale, poi, hai la possibilità di effettuare delle chiamate chiare e nitide, riuscendo a sentire alla perfezione il tuo interlocutore.

Il sistema di Multi Pairing poi è davvero molto utile, in quanto permette di collegare fino a 5 dispositivi in contemporanea alla velocità della luce: potrai quindi “switchare” da uno all’altro senza problemi, un po’ come accade con l’ecosistema dei dispositivi Apple.

La qualità degli altoparlanti, in grafene puro, è davvero eccezionale: nonostante l’estrema leggerezza, essi sono infatti in grado di restituirti un suono chiaro e assolutamente preciso. Con la modalità Whisper poi puoi salvaguardare la tua privacy, ad esempio se ti trovi in luoghi affollati come per esempio all’interno di una biblioteca o in metropolitana.

Molto apprezzata anche l’autonomia di questi auricolari: essi sono infatti in grado di coprire fino a 29 ore di riproduzione totale, riuscendo così a garantirti diversi giorni di autonomia. Nel caso in cui tu debba ricaricarli, poi, è presente la ricarica rapida che ti permette di riacquistare autonomia in men che non si dica, nel giro di pochissimi minuti.

Insomma, a poco più di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di auricolari dalle prestazioni davvero eccellenti all’interno di ogni contesto, sia dentro che (soprattutto) fuori casa: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare questi auricolari Bluetooth LG in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e dunque le unità disponibili potrebbero terminare a breve.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.