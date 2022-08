Auricolari Bluetooth per lo SPORT: eccellenti e a prezzo veramente basso

Andare a correre o allenarsi con della musica nelle orecchie è tutt’altra storia. Non solo ti aiuta a passare il tempo in modo più veloce, ma ti distrae dallo sforzo fisico rendendo le tue sessioni più semplice. Come fare a non avere impedimenti e distrazioni? Indossando questi auricolari Bluetooth che non temono niente e nessuno.

Creati appositamente per questo scopo, non si rovinano, non cadono, non ti danno mai problemi. Economici di loro, con il coupon che spunti tu stesso paghi appena 24,99€ e non te ne penti un secondo. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account quindi non perdere tempo.

Auricolari Bluetooth sportivi: un vantaggio assoluto mentre ti alleni

Sono proprio dei più semplici auricolari Bluetooth ma dalla loro hanno l’aggiunta di questa aletta che ti aiuta a mantenerli fermi e immobili nelle tue orecchi così da non doverli aggiustare ogni due per tre e interrompere i tuoi allenamenti.

In modo particolare, sono comodi e stabili oltre ad essere leggeri. Sudore e acqua? Gli fan un baffo e non procurano alcun problema ai tuoi gioiellini.

Ma aspetta un po’, le loro caratteristiche sono tutt’altro che finite. Hai a disposizione:

riduzione del rumore;

2 microfoni HD per intrattenere anche chiamate senza problemi;

per intrattenere anche chiamate senza problemi; controlli touch;

batteria infinita con display LED che ti informa sulle percentuali;

che ti informa sulle percentuali; bassi potenziati.

Ovviamente le puoi connettere sia a dispositivi Android che iOS senza alcun problema.

Cosa stai ancora aspettando? Per il prezzo che hanno, sono un vero e proprio regalo: acquista immediatamente i tuoi auricolari Bluetooth su Amazon spuntando il coupon così paghi appena 24,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

