Auricolari Bluetooth, lo SCONTO è del 60%: non aspettare il Prime day!

Se stai aspettando il Prime day o il Cyber Monday di Amazon per acquistare delle cuffie bluetooth con tante funzioni a un prezzo super scontato, ti diciamo che non c’è bisogno di aspettare ancora! Infatti, gli auricolari bluetooth ROMOKE T19 oggi sono scontate del 60%! Quindi le paghi solo 19,99 euro anziché 49,99 euro! Cos’hanno di così speciale? Si tratta di Cuffie Wireless Stereo HiFi ,con 4 HD Mic, tecnologia ENC, cancellazione del rumore esterno, Display LED e 40 ore di uso continuo garantito. Oltre a una comoda custodia che funge anche da caricatore, con un display che mostra all’esterno la percentuale di ricarica!

Auricolari bluetooth ROMOKE T19: caratteristiche tecniche

Gli auricolari Bluetooth ROMOKE adottano la tecnologia Bluetooth 5.3 aggiornata, per un’esperienza audio con una velocità di trasmissione più elevata, una maggiore stabilità della connessione e una portata maggiore. Ancora, adottano la tecnologia di rendering HD lossless DSR e utilizzano un driver dinamico da 14.2 mm, che offre un suono cristallino coinvolgente e professionale con alti setosi, medi fluidi e bassi incisivi. Garantiscono fino a 8 ore di utilizzo con una singola carica, ma la custodia di ricarica può caricarle fino a per 4 volte, così otterrai 40 ore di riproduzione musicale. Potrai dunque caricarle spesso durante il giorno.

Si adattano molto bene ai contorni dell’orecchio e non cascheranno anche in caso di movimenti repentini, per esempio durante l’attività fisica. Bene anche la leggerezza, visto che pesano solo 4 grammi, mentre la custodia 40. Il che, abbinato alla forma compatta, la rende facilmente trasportabile ovunque. Comodissime per parlare al telefono, ascolterai il tuo interlocutore ovunque ti trovi, senza dover staccare la chiamata e rimandarla o interrompere ciò che stai facendo. Potrai fare tutto dalle cuffie: rispondere o rifiutare la chiamata, andare avanti o indietro coi brani, regolare il volume, ecc.

Insomma, avrai tutto questo pagando solo 19,99 euro! Ma conviene affrettarsi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.