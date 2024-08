Auricolari Bluetooth SCONTATI DEL 76%: l'offerta Amazon è UNA BOMBA

Se vuoi ascoltare la tua musica preferita nella massima comodità ovunque tu sia, ma senza spendere un capitale, prova gli Auricolari Bluetooth Kicoeon! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 21 euro con uno sconto assurdo del 76%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offertona è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari Bluetooth Kicoeon: audio impeccabile ad un prezzo minimo

Gli Auricolari Kicoeon sono dotati del nuovo chip Bluetooth 5.3 che, combinato con la tecnologia di correzione degli errori in avanti (FEC), riduce il consumo energetico del 30% rispetto alla generazione precedente, garantendo una connessione e un trasferimento dati stabilissimi in ogni occasione.

La modalità di utilizzo è davvero semplice e, dopo il primo abbinamento, basterà aprire la custodia di ricarica per ottenere un’accoppiamento automatico più rapido e stabile.

Un’altra specifica importante delle cuffie è il driver dinamico da 14,2 mm con membrana in titanio e un chip audio AAC professionale che creano uno spazio sonoro unico ed immersivo. In più, durante le chiamate con cuffie senza fili, i 4 microfoni incorporati con tecnologia di riduzione del rumore ENC sono in grado di eliminare efficacemente l’85% del rumore ambientale, garantendo una qualità audio e di chiamata elevata anche in ambienti rumorosi.

Anche il design di questi auricolari è super innovativo: ogni cuffia pesa solo 3 grammi, offrendo una sensazione di leggerezza unica e aderendo perfettamente alle orecchie dell’utente. Inoltre la struttura multistrato della custodia e il rivestimento nanometrico interno assicurano una protezione efficace dagli effetti della pioggia e del sudore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.