Auricolari Bluetooth Soundcore by Anker P2 Mini in offerta su Amazon

Gli auricolari Soundcore di Anker Life P2 Mini hanno un aspetto compatto e premium e sono eccezionalmente leggeri, pesando solo 4,5 grammi per lato, risultano appena percettibili quando indossati. Un altro vantaggio di questi auricolari è che vengono forniti con cinque diverse dimensioni di gommini, che ti consentono di adattarli specificamente alle tue orecchie e garantisce una buona stabilità. Acquistale su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€.

Grazie alla loro finitura resistente all’acqua e al sudore, in conformità con IPX5, questi auricolari wireless sono anche resistenti alle intemperie e possono essere utilizzati durante le attività sportive, e le custodie sottili si adattano anche sotto un berretto o un cappello. Inoltre possiedono il Bluetooth 5.2.

Nonostante il loro peso di pochi grammi, queste cuffie hanno batterie a lunga durata che offrono un’autonomia di otto ore e quindici minuti. I Soundcore di Anker Life P2 Mini sono dotati di una custodia di ricarica che garantisce due ricariche complete e un ulteriore 60% di scorta. La ricarica degli auricolari richiede 45 minuti grazie alla pratica funzione di ricarica rapida. La custodia ha una connessione USB-C e si ricarica completamente in due ore e un quarto tramite il cavo di ricarica in dotazione. I progressi possono essere visti in ogni momento grazie a tre LED.

Il Soundcore di Anker Life P2 Mini, utilizzabile anche singolarmente in modalità singola, può essere accoppiato non appena viene aperta la custodia di ricarica. Questo accende il sistema e lo mette automaticamente in modalità di associazione. Gli in-ear possono anche essere accesi e spenti manualmente tenendo premute le superfici degli auricolari sensibili al tocco. Questa è una buona caratteristica in quanto protegge le batterie e ne aumenta la durata poiché non vengono costantemente caricate dopo ogni utilizzo. Anche la connessione Bluetooth è molto stabile.

Oltre alla sintonizzazione di base, sono disponibili due opzioni per la regolazione del suono, un amplificatore dei bassi e la modalità podcast. Il Bass Booster aumenta la gamma di frequenze più basse ed è progettato per le persone che fanno sport. In modalità podcast, c’è un leggero aumento nello spettro delle frequenze medie, mentre la gamma dei bassi è attenuata. Rispetto al suono di base, le voci sono riprodotte si sentono molto bene.

Il Soundcore di Anker Life P2 Mini è dotato di driver da 10 mm, che secondo il produttore forniscono una dose extra di bassi. La tecnologia integrata analizza la riproduzione in tempo reale e amplifica di conseguenza le basse frequenze. Acquistale su Amazon grazie allo sconto del 25%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

