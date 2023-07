Auricolari Bluetooth SPORT: non cadono, durano 48h, costano il MINIMO

Scopri la libertà di poter ascoltare senza problemi la tua musica in movimento e con il massimo conforto con questi Auricolari Bluetooth. Creati appositamente per lo sport non ti danno noie e soprattutto non li perdi mai di vista.

Approfitta del Prime Day 2023 per risparmiare qualcosa e portarli a casa con lo sconto. Collegati immediatamente sulla pagina dove con appena 21,64€ diventano tuoi. Fidati che una volta che li proverai, non tornerai indietro.

Con un abbonamento Amazon Prime hai una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Gli auricolari Bluetooth perfetti per non fermarti mai grazie

Che tu sia un appassionato di sport, un viaggiatore o semplicemente desideri goderti un po’ di musica durante i giri in bicicletta di certo non puoi rinunciare alla musica. Non tutti i modelli però sono comodi da indossare, per non parlare del fatto che durante l’allenamento o la corsa molto spesso cascano per terra. Da oggi non ti devi più preoccupare con questo modello che grazie alle alette per l’orecchio, è comodo e ben saldo.

Con Bluetooth 5.3 hanno sempre una connessione stabile e veloce, ti basta solo attivare il Bluetooth sul tuo smartphone e collegarle. La batteria a lunga durata ti permetterà di utilizzarli per ore e ore senza problemi. Infatti gli auricolari hanno un’autonomia di circa 8 ore, mentre la custodia di garantisce oltre 48 ore.

Altra caratteristica da non sottovalutare è il display LED che indica sempre il livello di carica per scongiurare amare sorprese.

Grazie alla loro impermeabilità IP7, non dovrai preoccuparti di danni causati dal sudore o da eventuali spruzzi d’acqua. Sono l’accessorio perfetto per gli amanti dello sport e per chiunque voglia godersi la propria musica anche sotto la pioggia. In più non manca all’appello il microfono incorporato con cui rispondere alle chiamate senza bisogno di toglierli.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito su Amazon questi straordinari Auricolari Bluetooth al prezzo di soli 21,65€ grazie allo sconto in occasione dei Prime Day

Ricevile a casa con una spedizione veloce e gratuita con Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.