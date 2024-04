Auricolari Bluetooth Xiaomi: il PREZZO di oggi su Amazon è FAVOLOSO!

Hai bisogno di nuovi auricolari Bluetooth ma non ti fidi molto di ciò che c’è in giro? Puoi fidarti senz’altro del marchio Xiaomi, ormai leader in questo settore da tantissimi anni. Infatti, oggi su Amazon c’è un’offerta da leccarsi i baffi: ancora per pochissimo tempo, puoi trovare degli ottimi auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 del marchio cinese su Amazon con lo sconto del 20% e il prezzo finale d’acquisto fissato a 23,89€. Non lasciarti scappare questa fantastica offerta!

Auricolari Bluetooth di Xiaomi: lo sconto di oggi è ghiotto, approfittane

Questi auricolari dispongono di un driver dinamico da 12 mm ancora più grande del modello precedente. Grazie alla sintonizzazione avanzata mediante Xiaomi Acoustic Lab, potrai ascoltare la tua musica preferita con un’acustica sensibilmente migliorata e dei bassi ancora più profondi, così da non lasciarti sfuggire nessun particolare. Inoltre, dispongono della cancellazione attiva del rumore per le chiamate, grazie a un microfono ad alta sensibilità che va a ridurre le interferenze ambientali. In questo modo, sarà garantita la giusta nitidezza della voce, così da sentire e farsi sentire in maniera adeguata dal proprio interlocutore.

Gli auricolari di Xiaomi dispongono dello standard d’impermeabilità IPX4, potendole utilizzare senza incorrere in nessuna problematica sia che ti trovi all’aperto durante una giornata di pioggia e sia in palestra mentre scende copiosamente il sudore alle tue orecchie. Dal design elegante e professionale, integrano la più recente tecnologia Bluetooth 5,3, in modo che il consumo energetico sia ridotto, il segnale sia più stabile e le interferenze siano ridotte al minimo.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: solo per oggi le trovi in sconto del 20% per un prezzo finale d’acquisto fissato sui 23,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.