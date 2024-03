Auricolari Bose Earbuds 2: lo SCONTO di oggi su Amazon è davvero FOLLE

Degli auricolari di questa qualità a questo prezzo probabilmente non li hai mai visti, inoltre, se parliamo del marchio Bose, sappiamo per certo che stiamo per acquistare un prodotto che sicuramente soddisferà le nostre aspettative. Solo per oggi sono in sconto del 32% le Bose Earbuds 2, disponibili con un’offerta a tempo a 195,90€. Se il prezzo vi sembra eccessivo, vi conviene continuare a leggere per capire meglio come funzionano.

Auricolari Bose Earbuds 2: solo per oggi sconto eccellente su Amazon

Questi auricolari di Bose riescono a cancellare il rumore e offrire delle ottime prestazioni audio in maniera intelligente, così da poter godere della tua musica preferita con un suono ancora più profondo e intenso. Inoltre, queste cuffie dispongono anche della nuova calibrazione del suono “CustomTune” che riesce a ottimizzare la cancellazione del rumore e le prestazioni audio in base alle tue orecchie!

La cancellazione del rumore intelligente è il fiore all’occhiello di queste cuffie, essendo che riescono a offrire una cancellazione massima mai vista prima. Inoltre, con la modalità “Aware”, possiamo comunque ascoltare insieme alla musica i suoi intorno a noi, così da non incappare in pericoli di nessun tipo specialmente se stiamo camminando per strada.

Dopo un primo caricamento, gli auricolari riescono a offrire fino a 6 ore di musica continua. Inoltre, la custodia di trasporto riesce ad assicurare altre 3 ricariche complete per 6 ore ciascuna, con un tempo di riproduzione totale fino a 24 ore. Il caricamento avverrà mediante il cavo USB-C. Acquista subito questo fantastico prodotto di Bose su Amazon: solo per oggi potrai trovarlo sull’e-commerce con 32% di sconto, con un prezzo finale che si attesta sui 195,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.