Auricolari Bose SoundSport wireless: sconto del 32% su Amazon

Queste cuffie in-ear wireless SoundSport di Bose possono essere accoppiate con un massimo di due dispositivi tramite Bluetooth, con o senza l’uso della tecnologia NFC Tap. Offrono anche cuscinetti proprietari StayHear+ che si adattano alla forma naturale dell’orecchio per una vestibilità più sicura e confortevole. Queste caratteristiche li rendono adatti all’uso durante le routine di allenamento più vigorose. Acquistale su Amazon a soli 102,10€ invece di 149,95€.

L’EQ ottimizzato di Bose assicura che la risposta in frequenza di queste cuffie rimanga bilanciata e uniforme a qualsiasi volume. Con una struttura resistente al sudore e all’acqua, gli auricolari sono conforme allo standard IPX4 e sono progettati per sopravvivere alle prove più impegnative.

La batteria agli ioni di litio è ricaricabile tramite USB e fornirà fino a sei ore di riproduzione continua. Inoltre, un microfono integrato e un telecomando in linea consentono di manipolare il volume, saltare le tracce, riavvolgere, rispondere/rifiutare le telefonate e altro ancora. Inclusi con questi auricolari sono una custodia per il trasporto, una clip per abiti, un cavo di ricarica USB e un set di auricolari di varie dimensioni. Sono compatibili con l’app Bose Connect, se desideri gestire gli accoppiamenti dei dispositivi in ​​questo modo.

Acquista ora su Amazon queste cuffie wireless grazie allo sconto del 32%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

