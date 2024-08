Auricolari Bose Ultra: Super Premium e super scontati

Bose Ultra rappresentano una grande novità nel mondo degli auricolari. Grazie alla tecnologia OpenAudio, questi dispositivi offrono un’esperienza di ascolto unica, che combina la qualità del suono Bose con la libertà di percepire l’ambiente circostante. Grazie al loro particolare design è possibile continuare a godere della musica mentre senza estraniarsi completamente, potendo inoltre parlare con le persone senza dover mettere in pausa o rimuovere gli auricolari. Davvero una grande comodità, auricolari Super Premium senza compromessi. Si fanno pagare ovviamente, ma Amazon ci ha messo una bella pezza con uno sconto allettante, MENO 14%, col prezzo che crolla da 349,95 euro a 299,95 euro. Un taglio di prezzo di ben 50 euro.

Il design di Bose Ultra è minimalista e elegante, con un focus sulla comodità. Gli auricolari si adattano perfettamente all’orecchio grazie a un giunto flessibile che assicura una calzata sicura e confortevole anche durante l’attività fisica.

Come scritto in apertura la caratteristica distintiva dei Bose Ultra è la tecnologia OpenAudio, che proietta il suono direttamente nel condotto uditivo senza ostruire completamente l’orecchio. Questo permette di ascoltare la musica con una qualità audio eccezionale, mantenendo allo stesso tempo la consapevolezza dell’ambiente circostante. È ideale per chi desidera ascoltare musica durante l’attività fisica, ma non vuole isolarsi completamente dai suoni esterni.

Il suono dei Bose Ultra è ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, grazie alla personalizzazione tramite l’app Bose, è possibile regolare l’equalizzazione in base alle proprie preferenze. Bose Ultra non temono poi l’acqua, essendo certificati IPX4.

Ottima anche la durata della batteria: fino a 7 ore di autonomia in riproduzione, fino a 4 ore con audio immersivo attivato e fino a 48 ore in standby.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.