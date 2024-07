Auricolari CMF by Nothing Buds a MINI PREZZO con la PROMO Prime Day

Ecco gli auricolari del momento che, grazie al Prime Day, oggi sono in svendita totale su Amazon! Parliamo dei CMF by Nothing Buds, disponibili a soli 29 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

CMF by Nothing Buds: le specifiche tecniche degli auricolari

CMF by Nothing Buds si caratterizzano per una profondità di 42 dB e una banda fino a 2900 Hz che bloccano i rumori indesiderati. Il microfono HD esterno rileva il rumore ambientale, poi il processore interno genera onde sonore inverse emesse dagli altoparlanti per silenziarlo.

I suoni saranno sempre impeccabili grazie alla Tecnologia Ultra Bass 2.0 che regala bassi profondi, medi equilibrati e alti eterei. In questo modo potrai sentirti letterlamente al centro di un concerto in qualsiasi momento della giornata e ovunque tu sia.

Anche le chiamate saranno sempre chiare e super nitide grazie ai 4 microfoni HD e alla Tecnologia Voce Chiara: queste due specifiche all’avanguardia permettono di isolare il rumore di fondo in tempo reale, rendendo le chiamate telefoniche chiare come conversazioni faccia a faccia.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed è possibile ottimizzarla collegandoti all’app Nothing X: in questo modo potrai facilmente regolare il livello di Ultra Bass, personalizzare i controlli touch, cambiare i livelli di ANC e attivare la Modalità Bassa Latenza per ridurre la latenza quando giochi sul tuo smartphone.

