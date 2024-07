Auricolari COME NUOVI con il Kit per la pulizia a SOLI 7 EURO (-47%)

Mantenere le cuffiette che usi tutto il giorno pulite ed impeccabili è un gioco da ragazzi con la Spazzola per la pulizia degli auricolari Bluetooth Hagibis! Oggi questo accessorio super versatile è disponibile su Amazon a soli 7 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli l’occasione al volo, è davvero super conveniente!

Spazzola per la pulizia degli auricolari Bluetooth Hagibis: modalità di utilizzo

La Spazzola per la pulizia degli auricolari Bluetooth Hagibis si caratterizza per un’ampia gamma di applicazioni e non solo può pulire gli auricolari, ma anche la scatola di ricarica delle cuffiette, gli auricolari del telefono cellulare, i microfoni e così via.

Tutti gli strumenti del kit sono ben progettati, super efficienti ed aiutano a pulire in un attimo aree difficili da raggiungere o altri angoli.

Nello specifico il set ha 3 funzioni di pulizia dettagliate: la testa in spugna affollata consente di pulire il vano di ricarica degli auricolari; la testa ad alta densità di floccamento consente di pulire il foro del suono e la rete degli auricolari, nonché il foro del microfono e il foro del suono del telefono cellulare; punta della penna in metallo può consentire di eliminare efficacemente le macchie ostinate.

Per finire, ti ricordiamo che il kit è compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth sul mercato tra cui airpods 1/2/3 e airpods pro.

