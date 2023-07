Auricolari con sei microfoni, suono 3D e cancellazione del rumore a soli 29€ su Amazon

Le cuffie Bluetooth QCY HT07 offrono un’esperienza di ascolto senza fili eccezionale, con funzionalità avanzate che ti permettono di godere della musica in modo immersivo e di effettuare chiamate chiare e nitide.

La cancellazione attiva del rumore di 45dB ti consente di isolarti dai rumori esterni indesiderati, creando un’atmosfera tranquilla e concentrata per l’ascolto della musica. La tecnologia di cancellazione del rumore del vento assicura che le tue chiamate siano chiare e nitide, eliminando i fastidiosi rumori di sottofondo causati dal vento. Il tutto a soli 29e grazie al coupon da spunta in pagina,

Auricolari con sei microfoni, suono 3D e cancellazione del rumore a soli 29€

Le cuffie QCY HT07 sono dotate di 6 microfoni che lavorano insieme per garantire una qualità audio eccezionale durante le chiamate. Questi microfoni riducono il rumore di fondo e catturano la tua voce in modo chiaro e definito, consentendo conversazioni senza intoppi anche in ambienti rumorosi.

La modalità trasparenza ti consente di ascoltare i suoni ambientali circostanti senza dover rimuovere le cuffie. Questa modalità è utile quando devi essere consapevole dell’ambiente circostante senza interrompere la tua esperienza di ascolto. Con una durata della batteria fino a 32 ore, le cuffie QCY HT07 ti offrono una riproduzione prolungata senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente.

Grazie al Bluetooth 5.2, le cuffie offrono una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi compatibili. La connessione senza fili ti consente di muoverti liberamente senza ostacoli e di goderti la musica o effettuare chiamate con facilità. Sono ideali per gli amanti della musica e per coloro che desiderano effettuare chiamate chiare e nitide. Goditi la libertà senza fili con le cuffie QCY HT07 e vivi un’esperienza di ascolto di alta qualità.

