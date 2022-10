Auricolari Creative Outlier Air V3 con Bluetooth 5.2, sconto ESAGERATO

Gli auricolari, si sa, sono una bella comodità, soprattutto perché sono senza fili e ti permettono di ascoltare quello che vuoi, dove vuoi e senza bisogno di fastidiosi cavi in giro che si attorcigliano dappertutto. Se sei uno dei pochi che ancora non ne possiedono un paio, oppure hai bisogno di averne un’altra coppia, la soluzione per te arriva da Amazon: le splendide Creative Outlier Air V3 le compri ad appena 33€, per Android/iOS, e le spedizioni sono rapide e gratis.

La connessione Bluetooth 5.2 e i driver migliorati in Bio-cellulosa da 6mm, insieme ai codec audio AAC e SBC, offrono un’eccellente riproduzione audio per alti dettagliati, medi ben bilanciati e bassi coinvolgenti. Inoltre, le Creative Outlier Air V3 sono anche resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX5.

Auricolari wireless Creative Outlier Air V3

Gli auricolari Creative Outlier Air V3 sono davvero bellissimi esteticamente: di colore nero opaco, sono anche di facile associazione e hanno l’assistente vocale abilitato, più il controllo touch che ti consente di cambiare musica e rispondere facilmente alle chiamate. I sensori tattili reagiscono in modo intuitivo per attivare i comandi touch per una riproduzione e controllo delle chiamate senza sforzi, anche personalizzabili tramite l’app Creative: assegna le tue funzioni preferite ai controlli, che si tratti di un doppio tocco o di un tocco lungo per saltare i brani o per attivare gli assistenti vocali.

Supportano la cancellazione attiva del rumore ambientale a bassa frequenza: con la tecnologia di cancellazione attiva offre un suono migliore e più chiaro. Modalità Ambiente completamente regolabile ti consente di controllare la quantità di suono circostante che entra nelle orecchie in modo da essere consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te o intrattenere veloci conversazioni senza dover rimuovere gli auricolari.

Quando vuoi rimanere concentrato, Riduzione Attiva del Rumore utilizza microfoni feedforward in ciascun auricolare per ridurre il rumore proveniente dall’ambiente circostante. Dotato di un driver audio da 10 mm offre musica con una migliore esperienza d’ascolto.

Capacità di 10 ore per carica e 40 ore in totale (con custodia di ricarica). La custodia di ricarica è anche abilitata alla ricarica wireless e compatibile con Qi, quindi puoi posizionarla sul tuo pad di ricarica esistente o collegarla usando il cavo USB-C fornito. Insomma, sembrano o no fatte apposta per te? Le trovi su Amazon scontate del 49%: ti basta infatti spuntare la voce Applica coupon sulla pagina del prodotto, per avere subito lo sconto e pagarle 33€ invece di 67,62€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.