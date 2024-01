Auricolari EarPods con connettore Lightning a PREZZO STRACCIATO su Amazon (15€)

Gli auricolari Apple EarPods con connettore Lightning sono in offerta a 15 euro su Amazon, grazie al 21% di sconto sul prezzo consigliato di 19 euro. Si tratta di un’ottima promo, dato che il prezzo più basso mai registrato su questo prodotto è pari a 13,50 euro.

Comfort assoluto, suono di alta qualità e compatibilità con il 99% degli iPhone: queste le caratteristiche chiave degli EarPods di Apple, che sul noto marketplace statunitense continuano a essere uno degli articoli più venduti. A questo proposito, basti pensare che soltanto nell’ultimo mese hanno registrato oltre 5.000 vendite.

Auricolari EarPods con connettore Lightning in sconto del 21% su Amazon

Uno dei motivi principali per cui acquistare gli EarPods è la loro comodità assoluta. Ciò si deve alla progettazione originale di Apple, ispirata alla forma dell’orecchio umano a differenza dei classici auricolari di tipo in-ear.

Comodità che si sposa con un suono di alta qualità: per via della loro particolare costruzione, infatti, sono in grado di ridurre al minimo la dispersione sonora, e al tempo stesso ottimizzare l’audio in uscita.

A tutto questo si aggiunge un comodo “telecomando” integrato, che permette alle persone che gli indossano di regolare il volume, rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione di musica e filmati.

Come anticipato nell’introduzione, sono compatibili con tutti i modelli di iPhone, ad eccezione dei nuovi iPhone 15 che non dispongono della porta Lightning. In più sono compatibili con la stragrande maggioranza degli iPad e con la sesta e settima generazione di iPod touch.

Cogli al volo il 21% di sconto di Amazon sugli auricolari EarPods della casa di Cupertino, così da risparmiare 4 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata: in concreto, ciò significa che gli utenti Prime godono delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.