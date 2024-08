Auricolari HUAWEI in SOTTOCOSTO: ancora per POCO solo su Amazon

Amazon ha appena lanciato un’offerta davvero strepitosa su degli auricolari top di gamma che oggi puoi acquistare spendendo pochissimo! Parliamo delle HUAWEI FreeBuds 4E, al momento disponibili a soli 79 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione, è davvero unica!

HUAWEI FreeBuds 4E: caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

Le HUAWEI FreeBuds 4E si contraddistinguono per un driver dinamico LCP da 14,3 mm inserito in ciascun auricolare che offre una qualità del suono straordinaria con una gamma di frequenze fino a 40 kHz. Questo vuol dire che potrai ascoltare melodie e timbri ricchi, con bassi profondi ed alti cristallini in qualsiasi luogo tu sia.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: basta aprire la custodia di ricarica per associare gli auricolari a un telefono, tablet o PC nelle vicinanze tramite un prompt di associazione automatico. Potrai anche collegarli a due dispositivi contemporaneamente per un ascolto fluido e alternabile.

Tutti i controlli sono a sfioramento e, quindi, un doppio tocco ti permette di eseguire diverse operazioni come Rispondi/Termina chiamata, Riproduci/Pausa musica, Brano precedente/Successivo. In più, per abilitare l’assistente vocale basterà scorrere su/giù, mentre per aumentare/diminuire il volume occorrerà una pressione prolungata.

Per finire, la custodia di ricarica circolare si adatta perfettamente al palmo della mano: è piccolissima e leggera, si infila comodamente in tasca, rendendo facile portare la tua musica ovunque tu sia.

