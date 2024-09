Auricolari In Ear JBL Tune scontatissimi al -43%: promo straordinaria su Amazon

Se sei un appassionato di musica e vuoi ascoltare i tuoi brani preferiti sempre in maniera ottimale, non puoi farti scappare questa occasione unica! Oggi gli Auricolari In Ear JBL Tune Flex TWS sono disponibili su Amazon a soli 56 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari In Ear JBL Tune Flex TWS: suono impeccabile e massima comodità

Gli Auricolari In Ear JBL Tune Flex TWS rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica.

Si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per i loro driver da 12 mm che permettono di vivere un’esperienza immersiva con il suono potente e i bassi profondi di JBL Pure Bass. Questo vuol dire che ogni volta che ascolaterai le tue canzoni preferite ti sentirai come nel bel mezzo di un concerto.

In più queste cuffie sono dotate della funzione di cancellazione attiva del rumore per concentrarti sulla musica ed isolarti completamente dall’ambiente esterno. Allo stesso tempo, potrai sfruttare la modalità Ambient Aware per rimanere connesso al mondo circostante, mentre con l’opzione TalkThru potrai conversare senza togliere le cuffie.

Per conversazioni sempre impeccabili, gli auricolari sfruttano 4 microfoni di ultima generazione. Inoltre vantano un’autonomia di 8 ore che arriva fino a 24 ore di ascolto nella custodia, mentre è possibile avere 2 ore aggiuntive di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Oggi gli Auricolari In Ear JBL Tune Flex TWS sono disponibili su Amazon a soli 56 euro con un mega sconto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.