Auricolari Jabra Elite 4 Active SCONTATISSIMI AL 42%: offerta LIMITATISSIMA

Ascolta la tua musica preferita in maniera davvero immersiva ovunque tu sia con gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 69 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverli domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active risultano robusti, aderenti e dal design ergonomico senza alette. Per questo motivo sono specificamente progettati per uno stile di vita attivo, soprattutto per chi pratica sport all’aria aperta.

Sono certificati IP57, quindi resistenti all’acqua e al sudore: questo vuol dire che potrai indossarli al mare o sotto la pioggia senza alcuna preoccupazione. Inoltre si caratterizzano per la funzionalità di Controllo del rumore innovativo grazie ai 4 microfoni per chiamate chiare in movimento. Sceglierai tu se ascoltare i rumori ambientali grazie alla tecnologia HearThrough regolabile o attivare l’ANC per sopprimere i suoni esterni.

Queste cuffiette garantiscono sempre prestazioni ottimali sfruttando l’equalizzatore e i bass boost personalizzabili. Hai anche la possibilità di usare un solo auricolare con la modalità Mono per rimanere in contatto con il mondo esterno.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle Jabra Elite 4 Active: hai fino a 7 ore di musica no-stop per auricolare e 28 ore con la custodia. Inoltre la ricarica rapida ti permette di averli sempre pronti all’uso in pochissimi minuti.

