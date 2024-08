Auricolari JBL LIVE PRO 2 TWS, il prezzo scende sempre di più e arriva al MENO 31 PER CENTO

JBL Live Pro 2 TWS sono auricolari true wireless che offrono un eccellente rapporto qualità prezzo. Questi auricolari si distinguono per la loro cancellazione del rumore adattiva, un suono potente e bassi profondi, rendendoli una scelta ideale per chi cerca tanta qualità audio senza spendere una fortuna, e non si accontenta dei prodotti da cestone da poche decine di euro. Il prezzi di listino, 149,90 euro, indica chiaramente che questi auricolari sono un prodotto Premium, ma grazie al super sconto Amazon MENO 31% possiamo acquistarli pagando decisamente meno. Il prezzo finale è quindi 103,99 euro, davvero niente male!

JBL Live Pro 2 TWS sono caratterizzate da un design elegante con finiture lucide e steli dall’aspetto moderno, a tutto vantaggio della qualità del suono. Sono disponibili in vari colori, tra cui argento, blu, rosa e nero e sono dotati di tre diverse misure di gommini in silicone, garantendo una vestibilità sicura e confortevole per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica.

Gli auricolari sono equipaggiati con driver dinamici da 11 mm che offrono un suono chiaro e potente con bassi pronunciati come da tradzione JBL. La qualità audio è ulteriormente migliorata grazie all’equalizzatore personalizzabile disponibile nell’app JBL, che permette di regolare il suono secondo le proprie preferenze. Sebbene non siano dotati di codec audio avanzati come aptX HD o LDAC, la qualità del suono rimane assolutamente eccellente per la fascia di prezzo.

Una delle caratteristiche principali di JBL Live Pro 2 TWS è la cancellazione del rumore adattiva che si adatta automaticamente all’ambiente circostante per offrire un’esperienza di ascolto immersiva. Gli auricolari offrono anche una modalità di trasparenza che permette di sentire i suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari.

JBL Live Pro 2 TWS offrono un’autonomia di circa 8 ore con ANC attivato, che può essere estesa fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. La custodia supporta la ricarica rapida, permettendo di ottenere 4 di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica. Gli auricolari sono resistenti all’acqua IPX5 dotati di connettività Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e affidabile con i dispositivi compatibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.