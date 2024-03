Auricolari JBL: solo per OGGI le puoi acquistare a META' PREZZO

Il marchio JBL è in assoluto una garanzia quando si parla di dispositivi per riprodurre musica, come casse Bluetooth, cuffie e auricolari. Oggi su Amazon possiamo trovare un ottimo sconto che riguardano degli auricolari Bluetooth di JBL, un prodotto che non ci fa assolutamente rinunciare alla qualità. Ancora per poche ore le troviamo con una detrazione del 50% sul prezzo originale, con un prezzo finale che si attesta sui 49,99€. Approfittane subito, l’offerta potrebbe scadere a breve.

Auricolari Bluetooth di JBL: approfitta dell’offerta prima che scada

Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti usufruendo di tutta la comodità del Bluetooth True Wireless di JBL, il quale riesce a offrire una qualità audio nitida sugli alti e medi e dei bassi potenti. Dispone di cancellazione attiva del rumore più due microfoni Smart Ambient, i quali ti permettono di avere comunque presente cosa sta succedendo intorno a te, elemento fondamentale se hai gli auricolari alle orecchie e stai camminando per strada.

Le chiamate saranno nitide e potrai utilizzarle fino a 40 ore consecutive. La ricarica inoltre è super veloce: con soli 10 minuti puoi utilizzarle per 2 ore di ascolto. Il design è estremamente ergonomico e confortevole durante le attività di fitness e gode inoltre della protezione IPX4, rendendo il prodotto immune ad acqua, sudore, polvere e tanto altro.

Elimina le cuffie col filo e acquista subito questo fantastico prodotto di JBL: solo per oggi trovi questi auricolari a prezzo ultra vantaggioso con uno sconto davvero eccezionale. Una detrazione totale del 50% sul prezzo, che lo fissa a 49,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.