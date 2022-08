Auricolari JBL TUNE 230NC con cancellazione del rumore in offerta su Amazon

Le cuffie intrauricolari True Wireless Tune 230NC sono caratterizzate da un design con chiusura a stick che rimane nell’orecchio senza troppa pressione. Anche se gli auricolari 230NC forniscono una riduzione passiva del rumore, JBL ha fornito loro anche la cancellazione attiva del rumore. Acquistali su Amazon a soli 79,90€ invece di 119,00€.

Due microfoni integrati filtrano attivamente i rumori ambientali fastidiosi, e quando hai bisogno di far conversare velocemente, basta attivare le funzioni Ambient Aware o TalkThru, che ti consentono di interagire con gli altri senza dover rimuovere gli auricolari.

Quattro microfoni integrati bloccano il rumore circostante permettendoti di effettuare o ricevere chiamate praticamente ovunque, assicurandoti comunque che la tua voce sia ascoltata chiaramente dall’altra parte.

Con una singola carica, le cuffie true wireless 230NC possono offrire fino a 10 ore di durata della batteria, con altre 30 disponibili all’interno della custodia di ricarica inclusa. Basta posizionare gli auricolari all’interno della custodia e chiudere il coperchio per avviare automaticamente il processo di ricarica. Se hai attivato la cancellazione attiva del rumore, la durata della batteria è inferiore ma comunque sostanziale, con un massimo di 8 ore negli auricolari e fino a 24 ore nella custodia.

Classificati IPX4, gli auricolari JBL 230NC sono in grado di resistere al sudore e all’acqua, quindi puoi usarli in palestra e non devi preoccuparti se vieni sorpreso dalla pioggia. Usa l’app mobile JBL Headphones per personalizzare la tua esperienza di ascolto o trovare gli auricolari fuori posto quando li smarrisci. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistali su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

