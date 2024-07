Auricolari JBL Tune SCONTATISSIMI AL 41%: l'occasione è IRRIPETIBILE

Per ascolare la tua musica preferita sempre al massimo, ovunque tu sia, approfitta subito della mega promozione sugli Auricolari In-Ear JBL Tune Flex Ghost! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 59 euro con un super sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari In-Ear JBL Tune Flex Ghost: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Auricolari In-Ear JBL Tune Flex Ghost vantano delle specifiche tecniche di livello elevato che li rendono un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica.

Queste cuffiette senza fili a forma di stick garantiscono un suono potente con alti cristallini e bassi puri grazie al driver da 12 mm di cui sono dotate.

Si contraddistinguono per la modalità di Cancellazione attiva del rumore per poterti concentrare sulle tue canzoni anche nei luoghi più rumorosi. Allo stesso tempo, se hai bisogno di rimanere sintonizzato sull’ambiente circostante, basterà optare per la modalità Ambient Aware, mentre con Talk Thru è possibile conversare senza togliere le cuffie.

La batteria super potente è un’altra caratteristica di spicco degli auricolari: basti pensare che hai a disposizione fino a 32 ore (8+24) di autonomia e 2 ore extra di musica con solo 10 minuti di ricarica. Inoltre le chiamate saranno sempre chiare, anche nei posti più affollati, grazie alla modalità Voice Aware e ai quattro microfoni.

