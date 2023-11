Gli auricolari che si mettono in pausa da soli finalmente in OFFERTA!

Gli auricolari che presentiamo in questa offerta sono davvero straordinari. E non lo diciamo così per enfatizzare l’annuncio e spingervi all’acquisto. Hanno davvero tante funzioni che li rendono davvero tali. Parliamo degli JBL Wave Flex, auricolari Wireless In-Ear Bluetooth, che oltre ad avere il certificato Waterproof IP54 che li rende estremamente impermeabili, e ad essere incredibilmente Antipolvere (IPX2), hanno la particolare Tecnologia TalkThru, capace di mettersi in pausa da soli quando c’è bisogno senza che lo faccia tu. Inoltre, la funzione AmbientAware fa sì che tu non perda il suono dell’ambiente circostante e ciò può essere utile in quelle situazioni dove conviene non isolarsi del tutto. Ottima anche l’autonomia, fino a 32 h. Infine, il colore beige gli conferisce un tocco esclusivo, dato che non parliamo del solito nero o bianco. Oggi li paghi solo 76,89 euro, grazie allo sconto del 7%!

Auricolari JBL Wave Flex: le caratteristiche

Con gli auricolari JBL Wave Flex ascolti la tua musica preferita con bassi profondi e incisivi grazie alla tecnologia Deep Bass Sound di JBL, che mantiene così l’audio e le voci nitide. Ideali anche per le conversazioni telefoniche ma anche se stai guardando un video con molti dialoghi o scene d’azione. Con 8 ore di durata della batteria e 24 della custodia l’ascolto dura tutto il giorno. Insieme alla funzione di ricarica rapida per due ore in di ascolto.

Ascolta le tue canzoni in spiaggia, a bordo piscina, in palestra o in spiaggia senza preoccuparti di schizzi, polvere o sabbia, grazie alle certificazioni IP54 e IPX2. Dotate della tecnologia TalkThru che mette in pausa la musica per te quando avvii una conversazione, mentre AmbientAware riproduce senza escludere il suono dell’ambiente circostante, utile per esempio per ascoltare le prossime fermate in metro. La confezione prevede: 1 x JBL Wave Flex Auricolari Wireless In Ear Bluetooth, 3 Misure di Inserti Auricolari, Custodia di Ricarica, Cavo di Ricarica USB C, Guida Rapida e Scheda di Sicurezza.

Capisci ora perché abbiamo detto che sono straordinari? Oggi li paghi solo 76,89 euro, grazie allo sconto del 7%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.