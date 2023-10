Gli auricolari impermeabili e con cancellazione del rumore in OFFERTA: dimenticherai di indossarli!

Gli auricolari JVC HA-Z330T-W sono comodissimi per chi fa attività all’aperto, vuole la massima discrezionalità e necessita della cancellazione attiva del rumore per quanto parla al telefono o vuole ascoltare musica senza fastidi esterni. Dotati di connessione Bluetooth 5.2, si associano velocemente con la massima stabilità e nitidezza del suono. Ottima anche l’autonomia, fino a 21 ore di uso continuo! Puoi usarli anche sotto la pioggia e mentre nuoti grazie al certificato di impermeabilità Waterproof (IPX4). Così leggere e impercettibili che dimenticherai di starle indossando. Suono in entrata e in uscita di altissima qualità, garantito da un marchio come JVC. Ora li paghi solo 36,49 euro grazie allo sconto dell’11%!

Auricolari JVC HA-Z330T-W: le caratteristiche

Gli auricolari JVC HA-Z330T-Wpesano solo 4,2 g e sono ideali per un uso prolungato. Inoltre, con soli 28 g di peso, la piccola custodia di ricarica è comodissima per essere trasportata in tasca. Quindi potrai ricaricarle ovunque ti trovi, o posarle se sai di non doverle usare per diverso tempo. La cancellazione attiva del rumore riduce il rumore intorno a te, grazie agli inserti auricolari esclusivi JVC che riducono fisicamente il rumore di sottofondo. Il particolare metallico riduce al minimo il rumore del vento. In combinazione con le elevate prestazioni del microfono, questo assicura una comunicazione vocale chiara, anche all’aperto.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.2 otterrai una connessione immediata e stabile col tuo device mobile. Inoltre, sono dotati di una modalità a bassa latenza che riduce il divario tra video e audio per i tuoi contenuti preferiti. La funzione di silenziamento del microfono ti aiuta a spegnere istantaneamente il microfono durante le conferenze o le chiamate web.

Gli auricolari JVC HA-Z330T-W ora li paghi solo 36,49 euro grazie allo sconto dell’11%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.