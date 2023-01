Auricolari KLIM Fusion con microfono e audio di alta qualità, sconto del 47% su Amazon

Gli auricolari Klim Fusion sono confezionati in una piccola scatola di metallo che include gli auricolari stessi, una custodia per il trasporto in tessuto, 6 paia di auricolari, una clip per abiti e un cavo con sdoppiatore a Y per utilizzare il microfono integrato. Gli auricolari hanno un cavo da 1,7 m con un microfono in linea, incluso un dispositivo di scorrimento del volume e un singolo pulsante per la funzionalità di pausa/riproduzione, e infine le estremità degli auricolari hanno dei magneti all’interno che consentono di agganciarli insieme per riporli facilmente quando non in uso. Acquistale ora su Amazon a soli 15,98€ invece di 29,97€.

Gli auricolari inclusi sono di dimensioni diverse, ovviamente, ma sono realizzati con due materiali diversi: 3 paia sono in silicone standard e 3 paia sono in memory foam, il che è un vantaggio decisivo. Klim pubblicizza una “garanzia di 5 anni” con questi auricolari in particolare, vedrai nella stampa fine che la garanzia in realtà non copre l’usura generale. Gli auricolari Fusion tendono ad essere commercializzati maggiormente per i giocatori, Klim li ha progettati per enfatizzare le frequenze più basse.

Questo può essere utile quando giochi a uno sparatutto, dove ha senso potenziare giochi che usano suoni a bassa frequenza come esplosioni e spari. Durante l’ascolto della musica, le frequenze più alte tendono ad essere soffocate dai bassi travolgenti e fangosi prodotti da queste cuffie, e quando si guardano i dialoghi video si tende a passare in secondo piano in qualsiasi ambiente che non sia completamente silenzioso. Per quanto riguarda il microfono in linea, la qualità del suono è molto buona, ma non adatto per un uso serio.

Klim pubblicizza alcune cose diverse con gli auricolari Fusion, ma uno dei primi che noterai è la cancellazione del rumore, che si ottiene tramite l’uso degli auricolari in memory foam inclusi con gli auricolari. Sebbene non siano buoni come il tipo di cancellazione passiva del rumore che potresti ottenere con cuffie over-ear, gli auricolari in memory foam inclusi annullano effettivamente più rumore, grazie alla vestibilità più aderente. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

