Auricolari LG TONE Free FP3, prezzo in picchiata del 60%: mai così poco

Gli eccellenti auricolari True Wireless Bluetooth LG TONE Free FP3 sono in super offerta con uno sconto incredibile del 60%. Le cuffie LG sono tra le migliori disponibili sul mercato e ideali per te che vuoi ascoltare la tua musica o i tuoi podcast ovunque tu sia. La modalità ambiente ti permette di rimanere sempre consapevole di ciò che ti circonda, in modo da ascoltare la musica in tutta sicurezza anche quando ti destreggi nel traffico. Prendili ora a soli 39€ su Amazon, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

True Wireless Bluetooth LG TONE Free FP3

Con 4 profili di equalizzazione audio, di cui due totalmente personalizzabili, potrai scegliere la modalità di ascolto più adatta al tipo di musica che scegli. E se stai camminando nel traffico, la modalità ambiente ti permette di rimanere consapevole dei rumori circostanti per la tua sicurezza. Anche durante gli allenamenti sotto la pioggia, le cuffie LG TONE Free FP3 saranno le tue compagne ideali, perché sono resistenti agli schizzi d’acqua attestati IPX4.

Le cuffie TONE Free FP3 sono compatte, ergonomiche e offrono dei bassi potenti grazie alle funzioni Bass Boost. I copriauricolari in gel di tipo medicale sono poi realizzati in silicone ipoallergenico non tossico, il che riduce eventuali fastidi dovuti all’uso prolungato degli auricolari. In confezione ne trovi di tre dimensioni diverse. I due microfoni degli auricolari LG TONE Free FP3 sono progettati per ridurre il rumore ambientale e per rilevare in maniera nitida il suono della tua voce.

Gli auricolari LG TONE Free si associano in maniera rapida e senza intoppi con i PC dotati di sistema operativo Windows 10. Un pratico pop-up sullo schermo del PC ti avviserà che sono pronte per essere collegate. Le cuffie ti offrono inoltre fino a 15 ore di funzionamento con una sola ricarica: 7 ore con gli auricolari e altre 8 ore dalla custodia di ricarica. Falli tuoi ora a soli 39€ su Amazon, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime. Ma fai in fretta, pochi pezzi.

