Auricolari Oppo Enco X: non lasciarti sfuggire il SUPER SCONTO di oggi

Se hai bisogno di ascoltare musica usufruendo sempre di un’ottima qualità audio avrai certamente bisogno di acquistare un prodotto che sia all’altezza delle tue aspettative. Oggi su Amazon abbiamo una soluzione che potrebbe piacerti particolarmente, sia perché di qualità ma soprattutto perché il prezzo è davvero eccezionale. Stiamo parlando degli auricolari Oppo Enco X, oggi disponibili col 20% di sconto sulla piattaforma di e-commerce con un prezzo finale fissato a 59,99€.

Auricolari Oppo Enco X: acquistali subito, il prezzo di oggi non tornerà più

Gli auricolari di OPPO sono di altissima qualità e sono stati creati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, uno dei migliori in quest’ambito. Il modello in questione è innovativo rispetto agli altri auricolari di OPPO, in quanto si presentano con un doppio driver coassiale che di solito si trova solo nei dispositivi di fascia alta. Puoi ascoltare la musica anche sul posto di lavoro o per strada grazie alla modalità Transparency, la quale ti consente di immergerti nella musica che ascolti e al contempo di rimanere connesso con l’ambiente circostante.

Dispongono della trasmissione wireless LHDC, che consente a questi auricolari di trasmettere in maniera impeccabile il suono nelle tue orecchie. Il loro design è ergonomico e innovativo, pesano solamente 4,8 g e garantiscono a chi le utilizza un comfort e una stabilità senza eguali. Infine, dispongono della riduzione attivo del rumore e con una ricarica di 110 minuti, riescono a durare fino a 24 ore consecutive.

Acquista subito questo favoloso prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi col 20% di sconto, con il prezzo che si attesta sui 59,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.