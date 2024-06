Auricolari OPPO più innovativi del momento in PROMO ESCLUSIVA

Se sei alla ricerca di cuffiette da indossare nella massima comodità per ore e ore, abbiamo quello che fa per te ad un prezzo speciale! Parliamo degli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3, oggi disponibili su Amazon a soli 40 euro con uno sconto super dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione unica, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3: audio al top e massima versatilità

Gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3 sono un vero e top di gamma nel settore audio grazie a specifiche tecniche di livello elevato.

Sono dotati di un Driver Dinamico in Titanio da 13.4mm per un audio cristallino, fedele e dettagliato: ascoltare la tua musica preferita sarà un’esperienza più immersiva che mai, come se ti trovassi al centro di un concerto.

Inoltre si contraddistinguono dagli altri modelli in commercio per la funzione di riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana, ed eliminare i rumori di sottofondo. In questo modo le telefonate saranno più nitide che mai in qualsiasi condizione ambientale.

L’autonomia super elevata è un’altra caratteristica di spicco delle cuffie grazie alla batteria da 27mAh, che si estende a 300mAh con la custodia di ricarica. Anche i tempi di ricarica sono super ridotti così da poter avere gli auricolari sempre pronti all’uso anche dopo pochi minuti.

Pr finire, le cuffie sfruttano il Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza, e possono essere abbinate anche a 2 dispositivi in contemporanea grazie alla funzionalità multi-dispositivo.

