Auricolari Powerbeats Pro 2: i più amati dagli sportivi oggi in sottocosto su Amazon

Prezzo bomba su Amazon per gli auricolari sportivi che stanno facendo impazzire gli amanti del fitness: i Powerbeats Pro 2 sono disponibili a soli 271€ invece di 299,95€ grazie ad uno sconto del 10%. Un’occasione imperdibile per chi cerca performance audio di altissimo livello e funzionalità avanzate, il tutto pensato per chi non si ferma mai.

Auricolari Powerbeats Pro 2: tutte le specifiche tecniche

Questi auricolari sportivi Powerbeats Pro 2 sono il compagno ideale per ogni allenamento, combinando un design ultraleggero con caratteristiche tecniche di fascia alta. Grazie ai supporti auricolari in lega di nichel e titanio, risultano più leggeri del 20% rispetto alla versione precedente, garantendo un comfort senza pari anche durante sessioni di fitness prolungate. Inoltre, la certificazione IPX4 li rende resistenti a sudore, pioggia e persino neve, per un utilizzo senza limiti.

La qualità audio è stata rivoluzionata: i Powerbeats Pro 2 vantano la cancellazione attiva del rumore più avanzata mai sviluppata da Beats, permettendo un’immersione totale nella musica. Preferisci restare connesso con l’ambiente circostante? Nessun problema: la modalità Trasparenza ti offre il meglio di entrambi i mondi. Inoltre, l’audio spaziale personalizzato ottimizza ogni frequenza per bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini.

Un vero gioiello per chi pratica sport: il sistema di monitoraggio del battito cardiaco integrato esegue oltre 100 rilevazioni al secondo, fornendo dati precisi per ottimizzare le performance. La compatibilità universale con dispositivi Apple e Android amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendoli perfetti per chiunque voglia portare il proprio allenamento al livello successivo.

L’autonomia è semplicemente straordinaria: fino a 45 ore di utilizzo grazie alla custodia di ricarica, che ora è più compatta del 33% e supporta la ricarica wireless Qi. La connettività Bluetooth di Classe 1 assicura una stabilità di connessione eccezionale e una qualità cristallina durante le chiamate o le sessioni FaceTime.

All’interno della confezione troverai gli auricolari, la custodia di ricarica, una guida rapida e la scheda di garanzia. Non perdere l’opportunità di acquistare i Powerbeats Pro 2 ad un prezzo scontato di soli soli 271€ grazie ad uno sconto del 10%. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.