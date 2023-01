Auricolari Samsung Galaxy Buds Live in sconto del 60% su Amazon

Se stai cercando le migliori cuffie True Wireless, le Samsung Galaxy Buds Live sono una scelta eccellente. Queste cuffie offrono un suono di qualità superiore, un design elegante e una comodità senza pari. Acquistale ora su Amazon a soli 67,20€ invece di 169,00€.

Iniziamo con il design. I Samsung Galaxy Buds Live sono dotati di un design ergonomico che si adatta perfettamente alle orecchie. Sono leggeri e si adattano comodamente, anche durante lunghi periodi di utilizzo. Inoltre, sono dotati di una custodia di ricarica che può essere facilmente trasportata in tasca.

In termini di qualità del suono, le Samsung Galaxy Buds Live offrono un suono ricco e dettagliato. Sono dotati di una tecnologia di cancellazione del rumore attiva che aiuta a ridurre i rumori di fondo, in modo da poter godere di un’esperienza di ascolto più coinvolgente. Inoltre, sono dotati di una tecnologia di equalizzazione che consente di regolare il suono in base alle proprie preferenze.

E’ importante sapere che la tecnologia ANC è progettata per ridurre i rumori di fondo, come il traffico, i rumori di macchine e altri suoni ambientali. Per sfruttare al meglio questa tecnologia, è necessario regolare le impostazioni di cancellazione del rumore. Per farlo, aprire l’app Galaxy Wearable sul proprio dispositivo e selezionare “Impostazioni” dal menu. Quindi, selezionare “Cancellazione del rumore” e regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Sono dotati di una batteria che può durare fino a 8 ore di riproduzione continua. Inoltre, la custodia di ricarica può fornire fino a 21 ore di autonomia in più. In conclusione, i Samsung Galaxy Buds Live sono una scelta eccellente per chi cerca le migliori cuffie True Wireless. Offrono un design ergonomico, un suono di qualità superiore e una batteria di lunga durata. Approfitta ora dello sconto del 60% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.