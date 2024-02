Auricolari Sennheiser SPORT True Wireless, che sconto per la marca regina degli audiofili!

Gli auricolari Sennheiser SPORT True Wireless sono una scelta eccellente per gli amanti dello sport e per chiunque cerchi un’esperienza audio di alta qualità senza fili, quindi estremamente comoda e versatile. Sennheiser la conosciamo tutti, è la marca audio PRO per eccellenza, i suoi prodotti sono su tutti i palchi e su tutti i set, ma anche a livello consumer sono famosi per l’alta fedeltà senza compromessi. Per questo lo sconto odierno Amazon è davvero da non perdere: MENO 46%, il prezzo di listino crolla su se stesso e da 140 euro passa a 75 euro! Risparmio senza compromessi potremmo dire MENO 65 euro!

Perfette! Niente altro da dire!

La comodità e la vestibilità degli auricolari Sennheiser SPORT True Wireless sono state studiate con grande attenzione per garantire una presa sicura ed ergonomica. Sono dotati di alette intercambiabili e di auricolari in silicone di diverse dimensioni, in modo da adattarsi alla perfezione all’orecchio di ogni utente.

Sennheiser SPORT True Wireless sono progettati appositamente per resistere alle condizioni più impegnative durante l’attività fisica, grazie al loro design robusto e resistente all’acqua. Possono sopportare sudore, pioggia leggera e spruzzi d’acqua senza subire danni. Questo li rende ideali per l’uso in palestra, durante la corsa o in qualsiasi altra attività sportiva.

Va bene il design, la comodità e la resistenza all’acqua, ma come suonano Sennheiser SPORT True Wireless? Alla grande ovviamente!

Sound personalization, True Wireless stereo, trasduttore Sennheiser e bassi potenti sono solo alcune delle caratteristiche che garantiscono un’esperienza sonora top, da vero dispositivo Premium Sennheiser. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore passiva isola alla perfezione dai rumori esterni.

La durata della batteria è un altro punto forte di questi auricolari. Con una singola carica, si può godere di fino a 9 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, la custodia di ricarica inclusa permette di ottenere ulteriori 18 ore di autonomia.

Sennheiser, ovvero qualità audio senza compromessi! E anche lo sconto è senza compromessi! MENO 46%! Risparmio di ben 65 euro!

