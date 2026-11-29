Quando traffico o altri rumori disturbano il riposo, alcuni auricolari possono attenuarli o coprirli con suoni di sottofondo, a seconda della tecnologia disponibile sul modello.

Il primo controllo si fa nell’app degli auricolari o nella scheda tecnica. La cancellazione attiva del rumore può essere già presente nei modelli che usi tutti i giorni. Il mascheramento sonoro e il passaggio automatico a una traccia quando ti addormenti si trovano invece in alcuni dispositivi pensati per la notte. Conta anche come calzano: un auricolare che sporge può premere contro il cuscino, soprattutto se dormi di lato.

Quale funzione cercare negli auricolari che hai già

La cancellazione attiva del rumore, spesso indicata con la sigla ANC, usa i microfoni per rilevare i suoni esterni e generare un segnale che li attenua. Può essere utile quando il disturbo è un rumore continuo e basso, come il rombo del traffico in lontananza. Se il tuo modello ha più modalità, cerca il comando nell’app o sul dispositivo e confrontalo con la modalità normale, senza avviare la musica. Il risultato dipende anche da come aderiscono i gommini.

Tra i modelli citati da BGR ci sono i Soundcore Space A40, auricolari Bluetooth per l’uso quotidiano dotati di ANC adattiva. Se ne hai già un paio con una funzione simile, puoi provare a usarla prima di valutare un modello da notte. Appoggia la testa sul cuscino e verifica se la forma dell’auricolare resta comoda nella posizione in cui riposi. La scheda tecnica dice quali modalità sono disponibili. La prova sul cuscino chiarisce quanto sia pratico usarle.

Auricolari compatti nella custodia sul comodino – Webnews.it

Quando serve il mascheramento sonoro

Il mascheramento funziona facendo ascoltare un suono di fondo che rende meno evidenti alcuni rumori ambientali. Gli Ozlo Sleepbuds 2, per esempio, possono passare dall’audio in streaming a una traccia di mascheramento quando rilevano che ti sei addormentato. I gommini forniscono anche isolamento passivo, grazie alla tenuta fisica nell’orecchio. Sono due effetti distinti che, in questo modello, lavorano insieme.

Le alternative cambiano parecchio da un prodotto all’altro. Nei Soundcore Sleep A30 Special la custodia rileva il russare e gli auricolari riproducono un suono di mascheramento adattivo. Il modello offre anche la cancellazione attiva. I QuietOn 4 seguono una strada più semplice: riducono il rumore con ANC e isolamento passivo, senza Bluetooth o riproduzione di musica. Prima di scegliere, chiediti quindi se preferisci ascoltare un sottofondo o limitarti ad attenuare i rumori.

Comfort, autonomia e limiti da considerare prima di dormire

Prima di usare gli auricolari per un periodo lungo, controlla l’autonomia nella modalità scelta. Lo streaming e la cancellazione attiva possono incidere sulla durata della batteria. Se ascolti una traccia, tieni il volume basso e verifica se l’app offre un timer per interromperla. Fai una prova da sveglio anche con la sveglia o altri segnali che potresti dover sentire: l’attenuazione cambia con il modello e con la tenuta nell’orecchio.

La funzione può tornare utile quando il problema è il rumore nella stanza. Se la difficoltà ad addormentarti o i risvegli notturni persistono e pesano sulle giornate, il servizio sanitario britannico NHS consiglia di parlarne con il medico. Per capire se un’impostazione degli auricolari ti sia utile, parti quindi dal disturbo che vuoi attenuare: un brusio costante e un rumore improvviso possono richiedere approcci diversi.