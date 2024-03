Auricolari Sony Bluetooth: a questo PREZZO non le avete MAI VISTE

Se hai bisogno di auricolari Bluetooth che abbiano un suono chiaro e che soprattutto siano particolarmente indicati per essere utilizzati tutta la giornata, abbiamo la soluzione per te. Oggi su Amazon sono in sconto gli auricolari Bluetooth Sony, un vero e proprio colosso in questo settore. le puoi trovare sulla piattaforma di e-commerce con il -15% grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, con il prezzo finale che si attesta sui 79,00€. Approfittane prima che le scorte finiscano!

Auricolari Bluetooth Sony: solo per oggi le puoi trovare a questo prezzo magnifico

Come accennato prima, queste cuffie sono particolarmente comode e possono essere utilizzate tutto il giorno grazie al loro design ergonomico piccolo e leggero, pensato anche per chi ha le orecchie più piccole. In questo modo, non dovrai avere più la preoccupazione costante gli auricolari ti caschino dalle orecchie e soprattutto potrai immergerti completamente in quello che stai ascoltando. Grazie all’eliminazione digitale del rumore di fondo potrai diventare un tutt’uno con i brani che stai ascoltando e, con la modalità “suono ambientale”, potrai rimanere connesso con l’ambiente circostante, particolarmente adatta quando sei per strada.

Il DSEE effettua l’upscaling di ogni traccia, così da poter ascoltare le voci dei tuoi artisti preferiti in maniera chiara. Inoltre, potrai anche personalizzare il suono con l’app dedicata, godendo della fantastica esperienza del 360 Reality Audio Certified. Il suono è chiaro anche durante le chiamate, con una sensibile riduzione del vento che riesce a far capire al tuo interlocutore qualsiasi cosa tu dica.

Acquista subito gli auricolari Bluetooth di Sony, solo per oggi li trovi su Amazon con l’eccezionale sconto del 15%, che fissa il prezzo finale a 79,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.