Auricolari Sony LinkbBuds S True Wireless in offerta su Amazon ad un prezzo spettacolare

Le cuffie intrauricolari wireless LinkBuds S con cancellazione del rumore di Sony offrono un’esperienza audio di fascia alta che si adatta al tuo stile di vita e al tuo comportamento. Ascolta la musica senza distrazioni con la cancellazione attiva del rumore, che viene regolata automaticamente in base a dove ti trovi e cosa stai facendo. Durante la comunicazione, il rilevamento vocale mirato interrompe automaticamente la riproduzione per consentirti di parlare e l’intelligenza artificiale integrata mantiene la tua voce chiara durante le chiamate in vivavoce. Acquistali su Amazon a soli 149,99€ invece di 199,99€.

La musica che ascolti è resa dinamica e dettagliata grazie al supporto Hi-Res Audio Wireless e DSEE Extreme. Queste e altre funzioni possono essere sfruttate fino a 20 ore con la custodia di ricarica inclusa. Le LinkBuds S utilizzano l’Adaptive Sound Control per apprendere il tuo comportamento e riconoscere i luoghi che visiti frequentemente. Usa questa conoscenza per regolare automaticamente le impostazioni del suono ambientale della sua cancellazione attiva del rumore. Il risultato è un’esperienza di ascolto coinvolgente che viene continuamente ottimizzata durante la giornata.

Puoi parlare facilmente con gli altri senza dover rimuovere gli auricolari o toccare i suoi controlli. La tecnologia di rilevamento vocale di Sony sa quando inizi a parlare e mette automaticamente in pausa la musica per consentirti di conversare. Una volta che hai finito di parlare, LinkBuds S riprende la riproduzione.

Inoltre, la riproduzione e pausa automatiche è in grado di rilevare quando si estraggono uno o entrambi gli auricolari o si effettua una chiamata. Una volta fatto, i LinkBuds S sospenderanno la riproduzione fino a quando non li reinserirai o terminerà la chiamata.

Grazie all’app Headphones Connect di Sony e la connessione tramite Auto Play e l’app Spotify, le LinkBuds S possono adattarsi al tuo comportamento attivando brani specifici da riprodurre. Fallo suonare qualcosa di rilassante quando sei fuori per una passeggiata o qualcosa per concentrarti quando sei al lavoro.

Sony ha dotato le LinkBuds S di driver da 5 mm che utilizzano un diaframma ad alta conformità, che aiuta a mantenere piccoli gli auricolari, fornendo comunque bassi profondi e ricchi. Durante lo streaming di musica tramite Bluetooth, mentre la tecnologia LDAC viene utilizzata per ottenere la qualità Hi-Res Audio Wireless da dispositivi sorgente compatibili come smartphone Android e trasmettitori Bluetooth selezionati.

DSEE Extreme viene utilizzato anche per migliorare la musica compressa, lavorando per ripristinare il suono della gamma alta tipicamente perso durante la compressione. Oltre a queste tecnologie, il chip Processor V1 di Sony aggiunge una migliore cancellazione del rumore, una migliore qualità del suono e la riduzione della distorsione.

LinkBuds S fornisce fino a 6 ore di riproduzione con una carica completa, con ulteriori 14 ore disponibili nella custodia di ricarica inclusa. Quando utilizzi l’app Headphones Connect di Sony, puoi ricevere una notifica sul tuo dispositivo mobile quando il livello della batteria della custodia di ricarica scende al di sotto del 30%. Se hai dimenticato di caricare gli auricolari, una ricarica rapida di 5 minuti ti consentirà di essere operativo con un massimo di un’ora di riproduzione. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistali su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

