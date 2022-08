Auricolari Sony LinkBuds Bluetooth con resistenza all'acqua in offerta speciale su Amazon

Per un’esperienza audio più aperta ed equilibrata, sono arrivate le True Wireless Open LinkBuds WF-L900 di Sony. Possiedono un driver ad anello aperto da 12 mm e montano il processore V1 che garantisce una qualità dell’audio equilibrata, chiamate senza rumore e conversazioni fluide. Acquistale su Amazon a soli 116,00€ invece di 179,99€.

Il processore V1 all’interno dei LinkBud assicura un’esperienza piacevole quando ascolti la tua musica preferita. Funziona per bilanciare la riproduzione e fornire frequenze pulite, che supportano il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) di Sony per abbinare ciò che si sente il più vicino possibile a ciò che l’artista intendeva.

Per garantire che le persone con cui parli durante le chiamate in vivavoce sentano solo te e non il rumore ambientale intorno, Sony utilizza la tecnologia Precise Voice Pickup. Ciò richiede l’elaborazione del segnale vocale e un algoritmo di riduzione del rumore, insieme a oltre 500 milioni di campioni vocali, per concentrarsi sull’acquisizione del parlato e sulla soppressione di tutto il resto.

Il controllo adattivo del volume regola automaticamente il volume in base al rumore ambientale. Se ti trovi in ​​un luogo tranquillo, abbassa il volume e lo alza in automatico se sei in un luogo rumoroso.

Speak to Chat inoltre rivela quando parli e interrompe automaticamente la riproduzione audio e riprende quando smetti di parlare. Questo, insieme allo stile ad anello aperto dei LinkBud, rende le conversazioni naturali e intuitive mentre sono nelle tue orecchie.

Wide Area Tap è il nome della tecnologia che Sony utilizza con i LinkBud che ti consente di controllare la riproduzione della musica senza mai toccaregli auricolari. Costruiti con resistenza all’acqua classificata IPX4, i LinkBuds sono in grado di sopportare schizzi e sudore, così puoi sentirti a tuo agio se sei sorpreso dalla pioggia o vuoi ascoltare la tua playlist di allenamento preferita in palestra. Approfitta dello sconto del 36% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

