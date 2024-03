Auricolari Sony PULSE Explore Wireless, il prezzo scende, il risparmio suona bene!

Sony PULSE Explore Wireless sono auricolari Sony pensati ovviamente per essere usati con la propria PlayStation 5, valida, anzi validissima alternativa alle ottime cuffie Pulse, ovviamente ben più grandi. Siamo di fronte ad un dispositivo di ottima qualità, auricolari wireless di fascia alta, un prodotto Premium al 100% che oggi Amazon sconta di un bel 10%, per un risparmio di 25 euro. Un taglio che ci fa capire il costo di Sony PULSE Explore Wireless, auricolari wireless davvero di grande qualità, perfetti in ogni ambito.

Audio al top

La qualità sonora di Sony PULSE Explore Wireless è, ovviamente, eccellente, grazie alla tecnologia audio da primi della classe e ai driver di alta qualità integrati negli auricolari. Con una risposta in frequenza ampia e bilanciata, gli auricolari restituiscono un audio dalla chiarezza straordinaria e una potenza incredibile, con una direzionalità dell’audio 3D che si mantiene su ottimi livelli malgrado i fisiologici limiti di questo genere di dispositivi.

Il microfono di Sony PULSE Explore Wireless è decisamente performante, inoltre la sua qualità viene amplificata ulteriormente dall’intelligenza artificiale che interviene per eliminare i rumori esterni, per comunicare al meglio in chat vocale o durante le telefonate.

Sony PULSE Explore Wireless sono anche estremamente comode da indossare per lunghi periodi di tempo, grazie al loro design ergonomico e leggero che si adatta perfettamente all’orecchio. Inoltre, la loro costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, rendendoli un investimento duraturo per gli amanti della musica che desiderano qualità e affidabilità.

La connettività a bassa latenza di Sony PULSE Explore Wireless è ottenuta grazie a un dongle USB-A incluso nella confezione; questo adattatore è chiamato PlayStation Link. Inutile dire che PlayStation Link permette di utilizzare gli earbuds in modalità low-latency anche su PC e Mac.

Se le cuffione Pulse sono troppe grandi e scomode per voi, la loro versione “mini”, anzi wireless in ear sono fatte apposta per voi! E sono anche super scontate!

