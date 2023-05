Auricolari Sony wireless WF-C500 True ad un prezzo INDECENTE su Amazon

Le cuffie wireless sono diventate un accessorio indispensabile per la nostra quotidianità. Se sei alla ricerca di un prodotto di qualità eccellente, non dovresti perdere allora le Sony WF-C500 in offerta su Amazon a soli 58,99€ invece di 99,99€.

Queste sono cuffie True wireless, ovvero completamente prive di cavi e si distinguono per la loro capacità di garantire un suono chiaro e ricco di dettagli. L’audio è infatti potenziato dalla tecnologia DSEE, un sistema di elaborazione del suono che ripristina la qualità dei file compressi, migliorando la vostra esperienza di ascolto.

Il comfort non è stato trascurato nella progettazione delle Sony WF-C500. Queste cuffie presentano un design ergonomico, leggero e compatto, con diverse misure di gommini per le orecchie inclusi per garantire un’ottima adattabilità.

Tra le funzioni principali, spicca la compatibilità con l’assistente vocale del tuo smartphone, per una facilità d’uso ancora maggiore. Il controllo touch permette di gestire facilmente la riproduzione, rispondere alle chiamate e accedere all’assistente del tuo sistema operativo.

Inoltre hanno una resistenza all’acqua certificata IPX4, ciò le rende adatte a qualsiasi condizione meteo, e perfette per l’uso durante l’allenamento. Ma la vera star è l’autonomia: fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica, e 20 ore totali con il case di ricarica. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, anche solo 10 minuti nel case ti garantiranno 60 minuti di riproduzione.

Se cerchi un dispositivo affidabile, di qualità e con un suono eccellente, le Sony WF-C500 sono la scelta giusta per te. Approfitta ora dello sconto del 41% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.