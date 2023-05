Auricolari SoundPEATS TrueAir2 con BT5.2 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le SoundPEATS TrueAir2 sono la seconda generazione della serie di auricolari TrueAir e il successore delle TrueAir. Viene fornito con un fattore di forma più piccolo e una capacità della batteria simile rispetto al suo predecessore. Acquistale ora a soli 39,99€ invece di 45,99€ e approfitta del COUPON che ti fa risparmiare un ulteriore 10%.

La qualità del suono del SoundPEATS TrueAir2 è di gran lunga migliore rispetto al suo predecessore, le TrueAir. La decisione di dotare il TrueAir2 di un chipset più performante, il QCC3040, ha conferito a questo auricolare prestazioni audio clamorose. Inoltre, la decisione del marchio di mantenere il driver dell’altoparlante con diaframma bio-composto da 14,2 mm consente agli auricolari di produrre una qualità audio eccezionale. Per un design half-in-ear (semi-in-ear), è una prestazione straordinaria che non troverai facilmente in questo tipo di fattore di forma.

La qualità complessiva del suono di SoundPEATS TrueAir2 è sorprendentemente buona. È in grado di produrre un suono dettagliato ma nitido che troviamo insolito per un auricolare semi-in-ear. Comunemente, gli auricolari semi-in-ear sono quelli che non vengono forniti con un gommino in silicone. Inoltre, comunemente soffrono di difficoltà nel produrre una qualità del suono che sia, almeno, uguale a quella dei modelli in-ear. Gli AirPod di Apple non fanno eccezione a tale problema.

Gli altoparlanti sono in grado di produrre un buon mix di toni alti, medi e bassi, indipendentemente dalla musica che ascolti. Possiede anche un microfono integrato. In generale, la qualità del suono quando effettui o rispondi alle chiamate è ottima. Questo, ovviamente, include chiamate online e videoconferenze. Approfitta ora dello sconto del 13% + COUPON che ti fa risparmiare un altro 10% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.