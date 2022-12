Auricolari TCL Moveaudio S108 con tecnologia ENC: prezzo imbarazzante

Gli interessanti auricolari TCL S108 con la funzionalità Suono adattivo, che aumenta o diminuisce il volume in base al rumore dell’ambiente circostante, e la tecnologia Beamforming per dare più “forza” alla tua voce mentre parli al telefono, sono disponibili in questo momento su Amazon con una promozione eccezionale. Acquistandoli ora, infatti, puoi portarli a casa con 18€ circa con la spedizione immediata e le spese gratuite garantite dai servizi Prime.

Auricolari TCL, offertona su Amazon

Eleganti, bene indossabili, gli auricolari TCL ti rimangono ben posizionati nell’orecchio. In tal senso sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi, aspetto questo che ti permette di godere di un suono sorprendente. Questi auricolari rappresentano oggi di fatto il miglior compromesso prezzo-qualità in questo momento.

Ideali per qualsiasi attività, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi profondi che si possono davvero sentire. E poi hanno pure un audio chiaro e pulito per via della presenza della tecnologia ENC che riduce in maniera concreta il rumore di fondo. Un aspetto, questo, presente solo negli auricolari top di gamma più costosi.

Riuscire a prendere questi auricolari TCL a un prezzo così accessibile non è facile. Se non vuoi farteli scappare, tutto quello che devi fare è andare a questo indirizzo e portarli a casa con 18€ circa, direttamente da Amazon sfruttando l’attuale sconto del 38% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.