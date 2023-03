Auricolari true wireless: i fenomenali Jabra Elite 7 Pro in super offerta su Amazon

Gli auricolari true wireless Jabra Elite 7 Pro sono ottimi per chi è spesso impegnato in telefonate, sia dentro che – soprattutto – fuori casa. Merito dell’ennesimo progetto vincente dell’azienda danese, la stessa che ha costruito gli Elite 85t, punto di riferimento assoluto per audio e cancellazione del rumore (ma anche più costosi). Grazie all’ultima offerta di Amazon, ora anche il rapporto qualità-prezzo è eccezionale: 139,99 euro anziché 199,99 euro, con la spedizione gratuita e la possibilità di acquistare in cinque rate a interessi zero da 28 euro al mese.

Jabra Elite 7 Pro in sconto del 30% su Amazon

Sono due le caratteristiche che rendono i Jabra Elite 7 Pro degli auricolari true wireless superiori alla media, nonostante dalla loro uscita sia trascorso un anno e mezzo. In primis i microfoni. Merito della nuova tecnologia MultiSensor Voice applicata ai quattro microfoni di cui sono dotati gli auricolari, che va ad isolare la voce e ad eliminare i rumori di fondo. L’altro aspetto dove gli Elite 7 Pro eccellono è l’autonomia: fino a 8 ore con cancellazione del rumore attiva, mentre se si usa la custodia si arriva fino a 30 ore. E in più c’è il supporto anche alla ricarica rapida, grazie alla quale in cinque minuti riesci a ottenere un’autonomia pari a 60 minuti di ascolto. Da segnalare anche l’ottima app Sound+, una delle migliori nel panorama degli auricolari TWS per organizzazione e funzioni.

Se cerchi un paio di auricolari true wireless affidabili, curati nei minimi dettagli, ottimi per le conversazioni telefoniche fuori casa, gli Elite 7 Pro sono per te il prodotto ideale. Cogli al volo l’offerta di Amazon per risparmiare 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.