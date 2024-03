Auricolari True Wireless Oppo, audio top al prezzo più basso di sempre

Gli auricolari true wireless OPPO Enco Air3i rappresentano l’ultima evoluzione dell’ecosistema audio OPPO. Rappresentano un prodotto caratterizzato da una qualità non banale, sono campioni nel rapporto qualità prezzo, cosa che in questi tempi dove troviamo tanti dispositivi a poco prezzo, ma con poca se non pochissima qualità, non è così scontato. Oggi Amazon abbassa il prezzo consigliato come mai fatto finora, siamo di fatto al MINIMO STORICO. Il prezzo di listino è 59,99 euro, oggi possiamo acquistare questi auricolari true wireless spendendo 20 euro in meno, solo 39,99 euro!

Super comodi e che suono!

La principale caratteristica che distingue auricolari true wireless OPPO Enco Air3i è la qualità del suono. Equipaggiati con driver dinamici da 13,4 mm, questi auricolari offrono un audio bilanciato e dettagliato, con bassi profondi e potenti, medi chiari e alti definiti. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore ambientale, gli Enco Air3i consentono di isolare i suoni esterni indesiderati, consentendo agli utenti di godere appieno della propria musica o delle chiamate in vivavoce con una chiarezza stupefacente.

La comodità è un’altra caratteristica fondamentale degli auricolari true wireless OPPO Enco Air3i . Con un design leggero e ergonomico (solo 3,7 grammi), gli auricolari si adattano in modo sicuro e confortevole all’orecchio, garantendo un’esperienza di ascolto piacevole anche durante sessioni prolungate. Inoltre, sono dotati di controlli touch intuitivi che consentono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate o attivare l’assistente vocale con facilità e rapidità.

In termini di connettività, gli auricolari true wireless OPPO Enco Air3i supportano Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e affidabile con il proprio dispositivo, riducendo al minimo i ritardi e le interruzioni durante l’ascolto. Il tutto con una portata massima di ben 10 metri.

La durata della batteria è un altro punto di forza degli auricolari true wireless OPPO Enco Air3i . Con una singola ricarica, gli auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione continua e fino a 35 ore in totale utilizzando il case di ricarica wireless incluso. E non possiamo dimenticare che sono certificati IPX4, schizzi e sudore non sono un problema per gli auricolari true wireless OPPO Enco Air3i.

