Auricolari True Wireless OPPO scontatissimi al -50%: la promozione è imperdibile

Per ascoltare la tua musica preferita sceglie delle cuffiette di ultima generazione! Oggi gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3i sono disponibili su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3i: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3i creano un’esperienza audio super immersiva, dando la sensazione di essere circondati da tantissimi altoparlanti, indipendentemente da dove tu sia.

Si contraddistinguono per un aumento del 40% dell’autonomia rispetto al modello precedente. Questo vuol dire che potrai ascoltare la tua musica preferita per 35 ore no-stop grazie alla custodia di ricarica.

In più, con un peso di soli 3,7 grammi ciascuno, sono progettati per assicurare il massimo comfort. La forma ergonomica consente anche una vestiblità più aderente, mantenendoli leggeri sulle orecchie. Sono dotati, inoltre, di certificazione IPX4, quindi sono resistenti all’acqua e potrai utilizzarli tranquillamente al mare, in palestra o sotto la pioggia nei tuoi allenamenti all’esterno.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: dopo una semplice configurazione attraverso una finestra pop-up sul telefono, le cuffie si collegano automaticamente e in pochissimi secondi subito dopo aver aperto al custodia. Il controllo dei comandi è ancora più facile in quanto basta un tocco leggero per saltare i brani, regolare il volume o rispondere alle telefonate.

Oggi gli Auricolari True Wireless OPPO Enco Air3i sono disponibili su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto bomba del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.