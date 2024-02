Auricolari TW House of Marley Little Bird con custodia di ricarica USB-C a 34€

Gli auricolari true wireless House of Marley Little Bird sono un’opzione di alta qualità per gli amanti della musica in movimento. Inoltre sono progettati con un occhio per la sostenibilità. Ma quello che più conta è che questi auricolari offrono un’esperienza di ascolto eccezionale con un’attenzione particolare alla qualità del suono e alla praticità.

Dal canto loro i controlli touch integrati consentono di gestire facilmente la riproduzione audio e di accedere alle varie modalità, mentre il microfono integrato consente di effettuare chiamate in vivavoce senza problemi. Col 31% di sconto puoi assicurateli su Amazon a soli 34€ incluse le spedizioni gratis con Prime.

Auricolari true wireless House of Marley Little Bird custodia di ricarica USB-C

Questi auricolari offrono una serie di funzionalità che li rendono ideali per l’ascolto di musica, la visione di film e la giocare ai videogiochi. Con una durata della batteria fino a 24 ore, questi auricolari sono poi perfetti per un uso prolungato durante tutto il giorno. La custodia di ricarica USB-C consente di ricaricare rapidamente gli auricolari in movimento, garantendo che siano sempre pronti all’uso quando ne hai bisogno.

Inoltre, come detto, gli auricolari Little Bird sono realizzati con materiali sostenibili, inclusi plastica riciclata e legno certificato FSC, riducendo l’impatto ambientale complessivo del loro ciclo di vita. Questo impegno per la sostenibilità si riflette nel design elegante e moderno degli auricolari, che si adattano perfettamente a uno stile di vita eco-friendly.

In definitiva, gli auricolari true wireless House of Marley Little Bird offrono un’esperienza di ascolto eccezionale con un’impronta ecologica ridotta. Con una combinazione di prestazioni audio di alta qualità, praticità e sostenibilità, questi auricolari sono una scelta eccellente per chiunque apprezzi la musica e l’ambiente. Prendile adesso su Amazon, oggi col 31% di sconto puoi assicurateli a soli 34€ con le spedizioni gratuite con Prime.

