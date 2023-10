Auricolari wireless Bluetooth 5.1 a 9€: un'esperienza sonora senza LIMITI per iOS e Android

Le cuffie Bluetooth HOTOWON sono un set di auricolari wireless progettati per offrire un’esperienza sonora eccezionale, praticità e comodità per gli utenti di dispositivi iOS e Android. Gli auricolari utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.1 per una connessione stabile e senza problemi con il tuo dispositivo. Questo significa che puoi goderti la tua musica o le chiamate senza interruzioni indesiderate.

Qualità del suono HiFi stereo: una bomba

Gli auricolari HOTOWON sono compatibili con dispositivi iOS e Android, rendendole versatili e adatte a una vasta gamma di dispositivi mobili. Grazie alla tecnologia audio avanzata, queste cuffie offrono un suono HiFi stereo eccezionale: i bassi profondi, gli alti cristallini e una gamma completa di suoni ti consentiranno di immergerti nella tua musica preferita con chiarezza e dettagli.

Le cuffie sono dotate di quattro microfoni di alta qualità che garantiscono una qualità vocale eccezionale durante le chiamate. Riducono il rumore di fondo indesiderato, consentendo conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Inoltre offrono una notevole durata della batteria. Con una singola carica, puoi goderti fino a 28 ore di riproduzione continua. Inoltre, il case di ricarica portatile ti consente di ricaricare le cuffie ovunque tu sia.

Il case di ricarica è dotato di un display LED che mostra lo stato della batteria in modo chiaro e intuitivo. Questo ti permette di tenere sotto controllo quanto tempo puoi ancora ascoltare la musica. Se sei alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità per ascoltare musica o effettuare chiamate con chiarezza, queste cuffie rappresentano un’ottima opzione per gli amanti della musica e della tecnologia.

