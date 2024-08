Auricolari Yamaha TW-E3B, lo sconto è esagerato: MENO 60 PER CENTO

Gli auricolari Yamaha TW-E3B sono senza dubbio un’interessante proposta nel panorama degli auricolari true wireless. Sono caratterizzate da un design elegante e decisamente originale, ma soprattutto dalla qualità audio in pieno stile Yamaha, capace di soddisfare anche gli audiofili più esigenti. Oggi questi ottimi auricolari sono proposti da Amazon, nella loro colorazione rosa, ad un prezzo davvero esaltantee: 39,99 euro, grazie ad uno sconto esagerato del 60%! Il taglio di prezzo è senza precedenti, MENO 60 euro!

Uno degli aspetti più apprezzati degli auricolari TW-E3B è sicuramente la qualità del suono. Grazie ai driver dinamici da 6mm, Yamaha è riuscita a offrire un’esperienza audio bilanciata e coinvolgente. I bassi sono corposi e profondi, i medi sono chiari e definiti, mentre gli alti sono brillanti senza mai prevaricare medi e bassi. La tecnologia “Listening Care” di Yamaha, inoltre, ottimizza l’ascolto a basso volume, garantendo un’esperienza audio piacevole anche a livelli sonori ridotti.

Oltre alla qualità audio e al comfort, le TW-E3B offrono una serie di funzionalità interessanti:

Impermeabilità IPX5: Le cuffie sono resistenti a schizzi d’acqua e sudore.

Le cuffie sono resistenti a schizzi d’acqua e sudore. Autonomia: L’autonomia delle cuffie è di circa 6 ore con una singola carica, estendibile fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica.

L’autonomia delle cuffie è di circa 6 ore con una singola carica, estendibile fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Comandi touch intuitivi per gestire la musica e le chiamate

Gli auricolari Yamaha TW-E3B rappresentano un’ottima scelta per coloro che cercano un paio di auricolari true wireless dal suono bilanciato di grande qualità e anche molto comode. Un piccolo gioiello che oggi possiamo acquistare con uno sconto mai visto prima, un bel MENO 60% che ci fa risparmiare 6o euro! Ribasso esagerato: 39,99 euro invece che 99,99 euro, per comprare degli auricolari di fascia alta pagandoli come se fossero di fascia media!

