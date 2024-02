Auricolari Yamaha TW-E5B: acquistali OGGI con un ottimo SCONTO

Se hai bisogno che la musica ti accompagni in ogni posto del mondo, devi scegliere degli auricolari che possano farti immergere completamente in quello che stai ascoltando. Ed è proprio questo ciò che fanno i nuovi auricolari Yamaha TE-E5B, in sconto del 60% su Amazon e disponibili a un prezzo assurdo di soli 59,90€.

Sono dotati dell’ottima tecnologia all’avanguardia che contraddistingue il marchio Yamaha, questi auricolari riescono a farti immergere completamente in ciò che stai ascoltando grazie alla funzione Ambient Sound e allo stesso tempo non ti escludono totalmente dall’ambiente circostante. Dunque, se cammini per strada, non andrai incontro a problematiche di sicurezza mentre ascolti i tuoi brani preferiti.

Auricolari Yamaha TW-E5B: alte prestazioni a basso costo, oggi in sconto su Amazon

Parliamo di auricolari dalla forma ergonomica e ricurva che riescono a garantire una vestibilità eccellente per chiunque li acquisti, un comfort davvero impeccabile e una cancellazione attiva dei rumori di sottofondo. In più, possiamo stare tranquilli anche se si bagnano sotto la pioggia o per via del sudore grazie alla sua impermeabilità IPX5.

Dotato di tecnologia Listening Care, non sarà più un problema abbassare il volume più del solito. Infatti, l’audio non perderà minimamente di qualità, riuscendo a garantire delle alte prestazioni per tempi anche lunghi senza il rischio di danneggiare il nostro udito. Quando acquisterai gli auricolari Yamaha TW-E5B, riceverai all’interno della scatola una custodia di ricarica, un cavo USB A-C da 0,3 per ricaricarlo comodamente e 4 paia di inserti adattatori da scegliere in base alla propria vestibilità. Non farti scappare questa fantastica occasione che puoi sfruttare solo oggi su Amazon: con un ottimo sconto del 60%, questi auricolari saranno tuoi a soli 59,90 euro anziché 149,00 euro.

