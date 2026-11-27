Immagine generata con AI

Se stai aspettando di vedere un’auto Xiaomi dal vivo, il momento si avvicina davvero. Xiaomi Auto porterà le sue auto elettriche in Europa nel 2027, con test già previsti in quattro paesi tra cui l’Italia. L’annuncio è arrivato direttamente da Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group, durante la call sui risultati trimestrali del 24 novembre 2026. Non si tratta di un’indiscrezione o di un rumor: è una dichiarazione ufficiale, con date, paesi e siti di test già identificati. Per chi segue il mercato delle auto elettriche Xiaomi in Europa, questo è il segnale più concreto arrivato finora.

Cosa ha annunciato esattamente Xiaomi

Lu Weibing ha confermato che il lancio commerciale delle auto elettriche Xiaomi in Europa avverrà nel 2027, con la Germania come primo mercato, nella seconda metà dell’anno. Non è una scelta casuale: già a settembre 2026, durante l’IFA Berlin, Xiaomi Auto aveva firmato memorandum d’intesa con otto grandi gruppi di dealer automobilistici tedeschi, costruendo in anticipo la rete di distribuzione.

Prima del lancio commerciale, però, arriva la fase di test. Xiaomi ha identificato quattro paesi per i collaudi: Svezia, Germania, Spagna e Italia. In totale, saranno coinvolti sette siti di test diversi distribuiti tra questi mercati. Tra le location già confermate ci sono Arjeplog, in Svezia — uno dei circuiti di test invernali più usati al mondo dai costruttori — e il celeberrimo Nürburgring, in Germania. Due scelte che dicono molto sull’approccio di Xiaomi: non si tratta di una presenza simbolica, ma di un programma di validazione tecnica serio.

Il ruolo dell’Italia nel piano europeo per le auto elettriche Xiaomi

L’Italia è confermata come uno dei quattro paesi in cui si svolgeranno i test delle auto elettriche Xiaomi in Europa. Questo la posiziona tra i mercati prioritari nell’approccio del costruttore cinese al continente. Vale però essere precisi: le fonti ufficiali confermano l’Italia come paese di test, ma non specificano una data di inizio delle vendite sul mercato italiano. Il primo lancio commerciale in Europa riguarderà la Germania nel secondo semestre 2027. Per gli altri paesi, Italia inclusa, i tempi potrebbero seguire a ruota, ma non ci sono ancora date ufficiali.

→ Leggi anche: BYD arriva in Italia: auto elettrica a 12.200 euro

In ogni caso, essere tra i quattro paesi scelti per i collaudi è già un segnale significativo. Significa che Xiaomi considera l’Italia un mercato rilevante, non un’aggiunta tardiva alla strategia europea.

Una struttura già costruita: R&D, dealer e fiere

Xiaomi non sta improvvisando. Il costruttore ha un centro europeo di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera, attivo dal 2025. Questo hub ha già lavorato per adattare i veicoli alle normative e alle aspettative del mercato europeo, ben prima dell’annuncio ufficiale.

Sul fronte commerciale, gli accordi siglati con i dealer tedeschi all’IFA Berlin 2026 mostrano una pianificazione avanzata. Yu Liguo, vicepresidente di Xiaomi Auto e responsabile della divisione business internazionale, ha guidato questa fase preparatoria. La presenza alla fiera di Berlino non era una mossa di immagine: era un’operazione concreta per costruire la rete di vendita prima ancora del lancio.

Immagine generata con AI

Il prossimo appuntamento pubblico importante sarà l’IAA Mobility di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre 2027. Sarà quasi certamente la vetrina europea più importante per Xiaomi Auto, e probabilmente il momento in cui il pubblico europeo potrà vedere i veicoli da vicino per la prima volta in un contesto ufficiale e di massa.

→ Leggi anche: Auto ibride extra UE: scatta il tetto all'import dal 1° dicembre per 200 giorni

Numeri che spiegano perché l’Europa è il passo naturale

Per capire l’ambizione di Xiaomi nel settore auto, basta guardare cosa è successo in Cina. Dal lancio del suo primo veicolo elettrico all’inizio del 2024, Xiaomi Auto ha consegnato oltre 700.000 veicoli in meno di tre anni. È una crescita che pochi costruttori — anche quelli storici — possono vantare in un lasso di tempo simile.

Questo dato spiega perché il passo verso l’Europa non è un esperimento, ma una mossa strategica su larga scala. Xiaomi ha già dimostrato di saper costruire, vendere e consegnare auto elettriche in volumi significativi. Ora vuole replicare quel modello su un mercato completamente diverso, con normative più complesse, gusti diversi e una concorrenza agguerrita — dai costruttori tradizionali europei ai marchi cinesi già presenti come BYD e NIO.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Per chi è interessato alle auto elettriche Xiaomi in Europa, i prossimi mesi saranno ricchi di aggiornamenti. La fase di test in Italia e negli altri tre paesi porterà probabilmente notizie sui veicoli testati, sulle performance e sulle eventuali modifiche per il mercato europeo. La Germania, con il suo lancio previsto nel secondo semestre 2027, sarà il banco di prova reale: prezzi, modelli disponibili, rete di assistenza e risposta del pubblico daranno le prime indicazioni concrete su quanto Xiaomi riuscirà a imporsi in Europa.

Vale la pena monitorare anche l’aggiornamento ufficiale della notizia su Motor1, che ha seguito l’annuncio di Lu Weibing in tempo reale. Nel frattempo, se stai valutando un acquisto nel segmento elettrico nei prossimi uno o due anni, Xiaomi è ormai un nome da tenere nella lista — non come promessa vaga, ma come costruttore con una data, un piano e una rete di distribuzione già in costruzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.