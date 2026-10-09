Auto GPL o Metano, si cambia ancora ma queste volte sono buone notizie

Gli ultimi prezzi comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy disegnano un quadro a due velocità. Benzina e gasolio restano stabilmente sopra i 2 euro al litro, esposti agli scossoni del petrolio e alle decisioni sulle accise. Tra i carburanti gassosi, invece, il GPL è tornato a scendere. Ma il quadro non è uguale per tutti. I prezzi cambiano da regione a regione e i distributori no-logo possono fare la differenza. Resta poi il nodo del rifornimento: per GPL e metano, nella maggior parte degli impianti, serve ancora l’intervento dell’operatore.

Il dato che interessa davvero chi usa l’auto tutti i giorni (pendolari, professionisti, famiglie con due vetture) è il divario tra benzina, diesel, GPL e metano. Secondo le rilevazioni del Mimit dei primi giorni di ottobre, la benzina self viaggiava attorno a 2,06-2,08 euro al litro. Il gasolio è ancora più caro, tra 2,26 e 2,29 euro al litro. Si conferma così un’inversione rispetto al passato: oggi il diesel costa circa 20 centesimi in più della benzina.

Un’altra storia per i carburanti gassosi. Il GPL si ferma intorno a 0,75 euro al litro, in calo rispetto agli 0,88 euro di fine settembre. Il metano per auto segue invece la direzione opposta ed è salito a circa 1,89 euro al chilo, dai 1,75 euro di poche settimane fa. Numeri che, nella spesa di tutti i giorni, pesano eccome, soprattutto per chi macina chilometri e non può lasciare l’auto in garage.

Sul fronte delle misure, Eni, IP e Q8 hanno introdotto dal 1° ottobre, per 30 giorni, un tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio, accogliendo l’invito del Governo. Lo sconto fiscale sul gasolio è invece scaduto il 5 ottobre, e l’esecutivo starebbe valutando un meccanismo di accise mobili per sostenere le categorie più colpite dal caro-carburanti.

“Con questi prezzi il pieno pesa meno, anche se non siamo tornati ai livelli di qualche anno fa”, ha raccontato un gestore di un impianto dell’hinterland milanese. Una sensazione condivisa da molti automobilisti. Alla pompa il confronto è immediato: chi sceglie il gas esce con una ricevuta più leggera, chi resta su benzina e diesel continua a fare i conti con aumenti e ribassi ravvicinati.

Metano in calo, ma la crisi energetica si sente ancora

Il metano auto ha attraversato anni difficili. Prima la crisi energetica, poi le tensioni sui mercati internazionali dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Prima di quella fase, il prezzo era spesso vicino a 1,10 euro al chilo. Poi la corsa del gas naturale ha cambiato tutto, spingendo molti automobilisti a rifare i conti sulla convenienza.

Rifornimento di GPL o metano servito: il vantaggio alla pompa mentre benzina e diesel restano più cari.

Nell’ultimo periodo osservato, il prezzo del metano risultava in calo di circa l’8% su base mensile, con una discesa abbastanza diffusa in buona parte del Paese. Non ovunque, però. Alcune zone restavano più care: tra queste Calabria, Sardegna e provincia di Bolzano, dove pesano di più la rete dei distributori e i costi di trasporto.

Il ribasso aiuta, ma non cancella quanto accaduto negli ultimi anni. “Si respira un po’, ma il confronto con il passato resta impietoso”, ha detto un automobilista in coda a un distributore, guardando il display prima del rifornimento. È qui che si vede la distanza tra il calo di oggi e un vero ritorno alla normalità: il metano costa meno rispetto ai picchi, ma resta più caro di prima della crisi.

GPL più conveniente, ma il prezzo cambia molto da zona a zona

Il GPL resta, tra i carburanti più usati, una delle scelte più convenienti per chi vuole contenere la spesa. Il prezzo lo rende competitivo rispetto a benzina e diesel, soprattutto per chi percorre molti chilometri o ha già una vettura bifuel.

La convenienza, però, non è identica ovunque. Cambiano i territori, cambia la concorrenza tra impianti, cambia anche il peso della rete locale. In molte province i distributori no-logo, cioè quelli non legati ai grandi marchi petroliferi, risultano più economici. E questo vale in modo evidente proprio per il GPL.

Gli automobilisti lo sanno bene. C’è chi allunga il tragitto per risparmiare qualche centesimo al litro, chi controlla le app con i prezzi aggiornati, chi si ferma semplicemente dove trova il costo più basso lungo la strada casa-lavoro. Piccole scelte, certo. Ma a fine mese possono fare la differenza.

Niente self-service per il gas: il limite che frena il risparmio

Resta un limite pratico, spesso trascurato quando si parla di risparmio sui carburanti: per GPL e metano il rifornimento self-service non è disponibile come per benzina e gasolio. Nella maggior parte dei casi l’automobilista deve affidarsi al personale dell’impianto, con orari meno flessibili e meno possibilità di scelta.

Per benzina e diesel, invece, il self-service permette spesso di pagare meno rispetto al servito, soprattutto fuori dagli orari tradizionali. È una differenza concreta: il prezzo esposto cambia e chi può fare rifornimento da solo di solito sceglie quella colonnina proprio per spendere meno.

Per le auto a GPL e metano, questo margine non c’è. Il vantaggio resta legato al costo del carburante, non al modo in cui viene erogato. È il paradosso di questa fase: i carburanti gassosi costano meno e aiutano molti automobilisti, ma una parte del possibile risparmio resta bloccata da regole operative e vincoli di sicurezza che continuano a pesare sulla vita quotidiana di chi guida.