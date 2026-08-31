Auto, scatta l'obbligo di avere questa certificazione: cosa cambia

Un documento digitale previsto dalle regole Ue per rendere più chiaro il valore dell’usato e ridurre le contestazioni sul pezzo più costoso del veicolo. La novità, su cui lavora la Commissione europea e che costruttori, concessionari e officine seguono da vicino, pesa soprattutto sul mercato di seconda mano.

Perché autonomia reale, ricariche effettuate e degrado della batteria possono cambiare il prezzo anche di migliaia di euro. Non è una finezza da tecnici. È, di fatto, una nuova carta d’identità dell’auto.

Il primo numero da controllare sarà il SoH, sigla di State of Health: indica lo stato di salute della batteria rispetto alla capacità che aveva quando l’auto era nuova. Non va confuso con il SoC, lo State of Charge, che dice solo quanta energia c’è in quel momento. Un’auto può segnare il 100% di carica e avere, allo stesso tempo, una batteria scesa all’82% della capacità iniziale. E lì cambiano autonomia, valore residuo e garanzia.

Secondo i dati diffusi da operatori del settore e club automobilistici europei, molte auto elettriche usate conservano tra l’85% e il 95% della capacità dopo cinque o sei anni, spesso anche oltre i 100 mila chilometri, se usate e ricaricate in modo corretto. Il degrado, però, non dipende da un solo fattore.

Contano le ricariche rapide troppo frequenti, le temperature, i cicli completi di carica e scarica, la chimica delle celle. “Non basta leggere i chilometri sul contachilometri”, spiegano diversi tecnici di officina. Bisogna capire che vita ha fatto l’auto.

Intanto la Cina si è già mossa con uno standard nazionale basato sul SOCE, cioè State of Available Energy: misura l’energia ancora realmente disponibile rispetto a quella iniziale. La norma cinese, messa a punto dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology e dall’Amministrazione per la Standardizzazione, prevede uno scarto massimo del 5% tra il dato mostrato e quello misurato. Introduce anche il Virtual Mileage, un chilometraggio virtuale che traduce in percorrenza l’energia consumata dalle funzioni accessorie. Un dato tecnico, certo. Ma utile per leggere meglio la vita reale della batteria.

Battery Passport europeo dal 2027: cosa conterrà e quando servirà

Il punto centrale delle nuove regole sarà il Battery Passport europeo, il passaporto digitale della batteria per gli accumulatori sopra i 2 kWh montati sui veicoli elettrici. Dal 2027, secondo il quadro Ue sulle batterie, questo documento seguirà il componente per tutta la sua vita e renderà accessibili informazioni che oggi spesso restano sparse tra centraline, officine e archivi dei costruttori. L’accesso dovrebbe avvenire tramite QR code o altri sistemi digitali collegati al veicolo.

Un tecnico esegue un controllo diagnostico sulla batteria di un’auto elettrica, tema centrale del futuro certificato di salute per l’usato.

Nel passaporto finiranno dati su stato di salute della batteria, numero di cicli di ricarica, interventi tecnici, eventuali anomalie, composizione delle celle e informazioni ambientali legate alla produzione. Non solo. La documentazione potrà servire anche nei passaggi di proprietà e, più avanti, nelle verifiche periodiche. La revisione della direttiva europea 2014/45/UE sui controlli tecnici dei veicoli va proprio in questa direzione: inserire controlli su capacità residua e isolamento elettrico.

Per l’automobilista la differenza sarà concreta. Davanti a un’elettrica usata, non ci si dovrà più fidare soltanto della parola del venditore o dell’autonomia indicata dal display, che può cambiare con clima, stile di guida e software. Il certificato digitale offrirà una base di confronto. E, in caso di contestazione, potrà avere un peso nei rapporti tra privati, concessionari e società di noleggio.

Usato elettrico, così cambiano prezzo, garanzie e responsabilità di vendita

Il nuovo certificato peserà prima di tutto sul prezzo delle auto elettriche usate. Un veicolo con batteria al 93% della capacità originaria potrà valere di più rispetto a un modello simile, per età e chilometri, ma con un SoH più basso. La batteria resta il componente più caro dell’auto: conoscerne lo stato permette di stimare meglio autonomia residua, durata attesa e possibili spese future.

Per chi vende, avere un report certificato potrà accorciare la trattativa e ridurre le contestazioni dopo il passaggio di proprietà. Alcuni concessionari, soprattutto nelle reti ufficiali, allegano già documenti sullo stato della batteria ai contratti di vendita. “Il cliente lo chiede prima ancora di provare l’auto”, ha raccontato un operatore del mercato dell’usato nel Nord Italia. È un’abitudine nuova, arrivata insieme alla crescita delle elettriche di seconda mano.

Per chi compra, invece, il vantaggio è poter distinguere tra un vero affare e un prezzo conveniente solo sulla carta. Una batteria molto degradata può ridurre viaggi, comfort e valore nel tempo. Le garanzie dei costruttori, spesso legate a soglie minime di capacità entro otto anni o 160 mila chilometri, restano un punto di riferimento. Ma non sostituiscono una diagnosi aggiornata. Solo così il prezzo diventa davvero leggibile.

Diagnosi in officina, test indipendenti e dati OBD: quali certificati saranno affidabili

Già oggi ci sono diversi modi per controllare la salute della batteria. Alcuni modelli mostrano una stima del SoH dal computer di bordo, ma il dato può essere filtrato dal software del costruttore. Altri automobilisti usano dispositivi OBD2 e app come Leaf Spy, TeslaScan o CarScanner Pro, che leggono informazioni dal Battery Management System. Strumenti utili, sì, ma non sempre decisivi se una compravendita finisce contestata.

Più solidi sono i test svolti da officine specializzate o laboratori indipendenti, con procedure diagnostiche professionali. Sistemi come Aviloo Battery Diagnostics, già usati in diversi mercati europei, producono report pensati per essere mostrati a terzi. Anche le case automobilistiche rilasciano certificati ufficiali, spesso a pagamento, soprattutto nelle reti autorizzate e nei programmi di usato garantito.

Resterà importante leggere bene anche la tecnologia della batteria. Le NMC — nichel, manganese e cobalto — offrono alta densità energetica, ma possono soffrire l’uso frequente della ricarica rapida. Le LFP, al litio-ferro-fosfato, sempre più diffuse sui modelli recenti, tendono invece ad avere un degrado più stabile. Nel futuro Battery Passport, anche la chimica delle celle sarà un dato da controllare prima di firmare. Perché, sull’elettrico, il valore dell’auto passa soprattutto dalla batteria.