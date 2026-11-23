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Dopo anni di attese, rinvii e promesse, Aptera Motors ha raggiunto un traguardo concreto: la prima auto solare destinata a un cliente reale è stata completata. Siamo a novembre 2026, e lo startup californiano con sede a Carlsbad ha finalmente un veicolo finito, pronto per essere esportato fuori dagli Stati Uniti. Non è ancora una produzione in serie, ma è il segnale più tangibile che questa tecnologia può esistere al di là dei rendering e dei prototipi da laboratorio.

Chi ha ricevuto la prima auto solare di Aptera

Il primo veicolo solare prodotto da Aptera è stato costruito per Martin Hartono, CEO di GDP Venture, il braccio di investimento del gruppo indonesiano Djarum Group, con sede a Giacarta. Hartono è anche noto in Italia: la sua famiglia possiede il Como FC dal 2019.

Nel sistema di finanziamento comunitario di Aptera, Hartono è classificato come Accelerator #1: si tratta di un programma in cui la priorità di consegna viene assegnata a chi investe di più. In pratica, chi mette più soldi nell’azienda scala la lista d’attesa. Hartono è il primo della fila, ed è per questo che il suo veicolo è anche il primo ad essere completato.

Il veicolo è rifinito in un nero opaco che Aptera chiama Noir. L’azienda intende esportarlo fuori dagli Stati Uniti, anche se la data esatta della consegna finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Cosa può fare questa auto solare: l’autonomia solare reale

Il veicolo di Aptera è un’auto elettrica a tre ruote, una configurazione che in molti mercati la classifica come motociclo piuttosto che come automobile, con tutte le implicazioni normative che ne conseguono. Ma la caratteristica che la distingue da qualsiasi altro veicolo elettrico in commercio è la capacità di ricaricarsi direttamente dall’energia solare.

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Secondo i dati verificati, in condizioni favorevoli di irraggiamento solare, il veicolo può generare circa 64 chilometri di autonomia al giorno senza mai avvicinarsi a una presa di corrente. Sono circa 40 miglia, per chi ragiona in unità anglosassoni. Per molti pendolari urbani o suburbani, questo significa che l’auto potrebbe ricaricarsi da sola durante le ore di parcheggio, semplicemente stando ferma sotto il sole.

Questo non significa che l’auto solare di Aptera sia completamente indipendente dalla rete elettrica in ogni situazione — in giornate nuvolose, d’inverno o in climi poco soleggiati il contributo solare si riduce sensibilmente — ma il concetto di mobilità plug-optional è già di per sé rivoluzionario rispetto a qualsiasi veicolo elettrico tradizionale.

Il nodo finanziario: servono ancora 25 milioni di dollari

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Completare un singolo veicolo è una cosa. Avviare una produzione in serie è un’altra. E qui Aptera si trova davanti alla sfida più difficile.

L’azienda ha dichiarato di avere attualmente 9,2 milioni di dollari in cassa. Per avviare la produzione in serie, ne servono circa 25 milioni. Il divario è significativo, e il tempo non è illimitato: ogni mese di attesa ha un costo operativo, e la fiducia dei clienti — già messa a dura prova — non è infinita.

Vale la pena ricordare che Aptera ha già posticipato le date di consegna a partire dal 2022. Anni di attesa che hanno logorato la pazienza di molti prenotatori. Il completamento di questo primo veicolo è quindi anche un messaggio strategico: l’azienda esiste, produce, e vuole dimostrare che il progetto non è solo una promessa.

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Il contesto del settore non è incoraggiante. Due concorrenti nel segmento delle auto solari hanno già fallito: Sono Motors ha interrotto la produzione della sua Sion, mentre Lightyear è entrata in amministrazione controllata dopo aver avviato — appena avviato — la produzione del modello 0. Aptera sa bene che passare dal primo veicolo alla produzione scalabile è il salto più pericoloso.

Perché questo momento conta davvero

Il completamento del primo veicolo per un cliente reale non è solo un fatto simbolico. È la prova che la tecnologia funziona, che il veicolo esiste fisicamente e che qualcuno — un investitore con risorse e visibilità internazionale — lo ha voluto e finanziato.

Per chi segue il settore della mobilità sostenibile, il messaggio è chiaro: l’auto solare non è più solo un concetto da fiera tecnologica. È un oggetto che esiste, con un colore (nero opaco, Noir), tre ruote, e la capacità di percorrere 64 chilometri al giorno grazie al sole.

Resta però tutto da dimostrare sul fronte industriale. Aptera deve trovare i fondi, costruire una linea di produzione capace di replicare questo risultato su scala, e convincere i mercati — a partire da quello statunitense — che un veicolo a tre ruote con pannelli solari integrati è una scelta pratica, non solo affascinante. Per chi volesse seguire gli sviluppi direttamente dalla fonte, Electrek ha documentato in dettaglio il traguardo di novembre 2026.

Il passo successivo sarà cruciale: raccogliere quei 25 milioni di dollari mancanti prima che la finestra si chiuda. Se Aptera riuscirà nell’impresa, potrebbe riscrivere le regole del mercato elettrico. Se non ci riuscirà, rischia di diventare l’ennesima storia di una grande idea che non ha trovato abbastanza carburante — nel senso più letterale e metaforico del termine.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.